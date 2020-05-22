Медреформа: Минздрав откорректирует коэффициенты за "сложность"

Оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. За сложность лечения придется платить больше

Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложностив тарифах на медицинские услуги. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на встрече с представителем ООН в Украине Асенефой Лубрани.

В министерстве считают, что именно такие изменения нужны для установления справедливых и обоснованных тарифов, которые обеспечат достойный уровень оплаты для медиков, а также качественные услуги для пациентов.

"Мы проводим изменения в медицинской реформы и, конечно, есть принципы, от которых мы не откажемся. Например, это финансирование исключительно через Национальную службу здоровья (НСЗУ). При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно чтобы это покрывало расходы и имело соответствующие коэффициенты по сложности того или иного случая", – заявил Степанов.

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Он добавил, что новое руководство Минздрава настроено на максимальную открытость и прозрачность своей работы. При этом значительное внимание уделяется оптимизации процессов путем развития и внедрения электронных систем, в частности eHealth.

Степанов поблагодарил представителей ООН за поддержку Украины в борьбе с коронавирусом и за поддержку медицинской реформы. Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество, чтобы применять в Украине передовой мировой опыт в области медицины.

"Украина – очень важная для ООН и мы отмечаем эффективность, с которой вы боретесь с коронавирусом. Мы заинтересованы в сотрудничестве и для нас очень важен ваш курс на открытость", – заявила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство снова ищет главу Национальной службы здоровья Украины. Конкурс на должность главы НСЗУ проводят уже второй раз в этом году.

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Больше об отставке предыдущего руководителя Национальной службы здоровья смотрите в видеосюжете:

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