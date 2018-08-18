"Медведи" вместо поездов в Россию и визит ревизоров МВФ: что изменилось в Украине за неделю

На уходящей неделе в Украине продолжили обсуждать запрет поездов в Россию и грядущий визит миссии МВФ, а рынки всколыхнул турецкий кризис. Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 ключевых тем недели.

1. "Медведи" Омеляна вместо поездов в РФ

Власти снова заговорили о полном закрытии транспортного сообщения Украины с Россией. Самым активным спикером по этой теме стал министр инфраструктуры Владимир Омелян, который и раньше неоднократно призывал отменить поезда в РФ. Теперь министр заговорил и об отмене автобусов.

16 августа Омелян наиболее конкретно анонсировал новые ограничений в транспортном сообщении с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – сообщил Омелян.

Позже министр уточнил, что ограничения транспортного сообщения являются частью комплекса мер, разработанного министерством в ответ на действия России в Азовском море.

"Министерство инфраструктуры уже наработало контрмеры, которые предложит в ближайшее время. И я надеюсь, Кабмин их поддержит. … Мы считаем, что в условиях войны о каком-либо сотрудничестве с РФ речи быть не может. Действия Украины должны быть жесткими и адекватными", – сказал Омелян.

Министр уверен, что ведомство действует в интересах украинцев.

"Во-первых, мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в РФ, где есть возможность быть похищенным, попасть в лапы ФСБ или иных правоохранительных органов РФ. Во-вторых, и это ключевое: если мы воюем, то нечего туда ездить", - отметил министр в эфире "5 канала".

Глава Мининфраструктуры добавил, что ограничения, о которых идет речь, будут касаться не только упомянутого ранее железнодорожного пассажирского сообщения. А прямое авиасообщение Украины и РФ отменено с конца 2015 года.

Ранее журналисты "Сегодня" разобрались, чем грозит Украине запрет поездов и автобусов в Россию.

2. Миссия МВФ в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 6 – 19 сентября, о чем заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман. Специалисты обсудят с украинским руководством вопросы экономической политики и предоставление очередного транша МВФ.

В Национальном банке Украины (НБУ) уверены, что очередной транш по программе расширенного финансирования (EFF) Киев сможет получить уже осенью. По мнению заместителя председателя НБУ Олега Чуря, несмотря на то, что миссия МВФ в Киеве будет технической, ее приезд в Украину – это сигнал о начале процесса.

Политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ. Эксперт допускает, что рост цены на газ для населения может оказаться меньше запланированных ранее 60%.

При этом Министерстве финансов уже признали, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом.

Также эксперты объяснили "Сегодня", сможет ли миссия МВФ спасти гривню от падения.

3. Турецкий кризис

Экономическая война между США и Турцией обваливает экономику популярной туристической страны. Турецкая лира уже вышла на второе место в мире по обесцениванию в 2018 году после боливара Венесуэлы.

Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.

Впрочем, в Нацбанке успокаивают украинцев – по словам замглавы НБУ Олега Чурия, Украина слабо интегрирована в мировой финансовый рынок, а потому ситуация в Турции и на мировом рынке особо не повлияет на отечественную экономику. По крайней мере, в ближайшее время. В целом Чурий признает, что Турция является важным торговым партнером Украины, а в некоторых сферах – еще и конкурентом, поэтому в долгосрочной перспективы турецкий кризис все же изменит жизнь украинских экспортеров.

В то же время, девальвация лиры может иметь и положительное влияние: "Укрепление гривни относительно лиры может привести к удешевлению турецкой продукции в долларовом эквиваленте. ... В частности, это касается турецких овощей и фруктов, одежды и обуви, которые имеют весомое значение в потребительской корзине в Украине", – считает Чурий.

Подробнее о том, чего ждать Украине от обвала турецкой валюты, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Кризис в Турции: как скажется резкая девальвация лиры на украинцах" или узнавайте из видеосюжета:

4. 12 млрд долларов от "Газпрома"

Судебный процесс по новому иску в Стокгольме рискует затянуться, но Украина может получить от "Газпрома" 12 миллиардов долларов, уверены в "Нафтогазе".

Речь идет о разбирательстве по поданному 6 июля иску с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.

Как заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, судебный процесс по этому делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину. В случае победы Украины в арбитраже "Газпрому" придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

"Мы будем просто рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию 12 млрд долларов", – сказал Витренко в эфире телеканала "Прямой".

5. Помощь США Украине

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год, который начинается в США с 1 октября. Документ также предполагает оказание военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Так, в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено 200 млн долларов".

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны".