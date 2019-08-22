Мексиканская модель: экономист объяснил резкий рост ВВП Украины

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украина показала рекордный рост экономики во втором квартале, благодаря повышению объемов розничной торговли и строительства. Это свидетельствует о том, что структура роста ВВП является неустойчивой, рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ.

"Нужно смотреть на структуру ВВП, какие факторы преобладают: продуктивные или непродуктивные. Допустим, промышленное производство выросло за шесть месяцев только на 0,5%. А в основном рост во втором квартале был обеспечен резким увеличением динамики торговли – 10% роста розничной торговли – и строительства: 23%. То есть получается, что украинцы зарабатывают в теневом секторе в других странах, а тратят у себя дома. Это мексиканская модель роста: сырьевая и "заробитчанская". К сожалению, индустриальное сердце экономики у нас барахлит, поэтому структура экономического роста у нас крайне неустойчивая", – отметил Кущ.

Подробнее о ситуации с ВВП Украины читайте на сайте "Сегодня" – Неожиданный взлет украинской экономики: начало расцвета или временное явление

Напомним, во втором квартале 2019 года, по предварительным данным Госстата, рост ВВП составил 4,6%, относительно аналогичного периода минувшего года. А относительно первого квартала 2019 года ВВП вырос на 1,6%. Результат второго квартала оказался лучшим за последние два с половиной года. Последний раз такой результат – 4,6% – был получен в четвертом квартале 2016-го.

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В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%, а в 2020-м – 3,2%. Рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ежегодные темпы роста ВВП Украины достигнут 5-7% через пять лет. Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию:

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