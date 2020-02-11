Мелкие города – не в счет: Госстат вводит новую методику расчета инфляции

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине с января 2020 года считают инфляцию по-новому, заявили в Государственной службе статистики.

Теперь учитываются показатели только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области.

Кроме данных из областных центров, Госстат изучает для расчета индекса потребительских цен данные из Кривого Рога (Днепропетровская область), Мариуполя, Краматорска (Донецкая область), Мукачево (Закарпатская область), Белой Церкви, Броваров (Киевская область), Северодонецка и Лисичанска (Луганская область).

Помимо этого, Госстат обновил структуру индекса потребительских цен.

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Вес продовольствия в корзине инфляции понижен с 45,4% до 44,7%. Однако при этом повышен вес жилищно-коммунальных услуг – с 4,9% до 5,4% (в том числе газа с 1,25% до 1,39%). Также вырос вес автомобилей как товара с 2,4% до 2,8% и автотранспорта как услуги – с 2,35% до 3,2%. А доля горюче смазочных материалов снижена с 3,85% до 3,15%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что потребительская инфляция в Украине в январе 2020 года в годовом выражении – по сравнению с январем 2019 года – составила 3,2%, замедлившись с 4,1% в декабре.

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30 января Национальный банк Украины отчитался о рекордно низкой инфляции, которая в 2019 году замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году). Это стало наиболее низким уровнем за последние шесть лет.

Однако оказалось, что корзина наиболее востребованных товаров и услугподорожала за минувший год намного больше, чем увеличилась инфляция.

Также мы рассказывали о том, что в Украине за девять лет больше всего повысились коммунальные платежи.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, в бюджете-2020 запланирован рост ВВП Украины в 2020 году на 3,7% и показатель годовой инфляции на уровне 5,5%:

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