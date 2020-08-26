Мендель снова получила зарплату больше, чем у Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за июль вновь заработала больше, чем ее шеф Владимир Зеленский. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июне, когда Мендель начислили 46,2 тыс. гривен зарплаты. Об этом сообщается в официальном ответе на запрос, передают "Украинские новости".

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В июле же зарплата Мендель составила 47,2 тыс. гривен, в то время, как зарплата Зеленского – 28 тыс. гривен. При этом должностной оклад пресс-секретаря президента составляет 22 282 гривни. Остаток суммы сформировали надбавки за интенсивность труда и 16 036 гривен премии и выплат за период служебных командировок.

Таким образом, в июле Мендель была начислена максимально возможная на время карантина зарплата, поскольку выплаты работникам органов власти ограничены именно 47 230 гривнями.

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При этом из ее зарплаты было выплачено 2 910 гривен налогов и сборов, соответственно за июль ей было выдано 44 320 гривен.

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До установления этого ограничения зарплата Мендель в марте и в феврале также не превышала 47,2 тыс. гривен, но в январе ей было начислено больше – 52,5 тыс. гривен.

Напомним, средняя зарплата в Украине в июне составила 11 579 грн, по данным официальной статистики. Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой деятельности (19 324 гривен) и сфере информации и телекоммуникации (18 926 гривен).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил уровень зарплат депутатов. В парламенте депутаты не раз жаловались на зарплаты в районе 35-40 тысяч, но глава ВР считает, что на данный момент заработок вполне адекватен:

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