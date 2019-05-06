Меньше гречки, больше проса: аграрии дали прогноз по урожаю

Объемы производства зависят от урожайности и площадей под посевами

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украина 2 мая 2019 года завершила сев ранних яровых зерновых культур – яровой пшеницы, ярового ячменя и овса. В то же время аграрии продолжают сев поздних яровых культур – кукурузы на зерно, гречихи и проса.

Хотя погодные условия этой весной были более благоприятны для ранних яровых, чем годом ранее, объемы производства яровых зерновых культур в 2019 году уменьшатся на 9,9% против 2018 года. Такие данные "Сегодня" предоставили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

По словам директора ННЦ, академика Национальной академии аграрных наук Юрия Лупенко, основная причина снижения ожидаемых показателей – уменьшение урожайности кукурузы на зерно.

"В прошлом году ведущая яровая зерновая культура установила исторический рекорд в 78,4 центнера с гектара (ц/га). Тогда как в последние пять лет ее урожайность не превышала 66 ц/га, а в нынешнем году ожидается на уровне 68,2 ц/га. В результате валовой сбор кукурузы ожидается на уровне 31,6 млн т против 35,8 млн тонн в 2018 году", – сказал он.

Также Лупенко допустил снижение производства гречихи – до 122,4 тыс. тонн - из-за уменьшения посевных площадей на 10,6%.

"По другим яровым зерновым, – продолжил эксперт, – ожидается рост объемов производства против 2018 года. Больше всего – в 94,2 тыс. т или на 17,1% – увеличится производство проса".

Такое предположение основано на увеличении посевных площадей под этой культурой (на 5,1%) и ожидаемом росте урожайности.

Кроме того, по данным Института аграрной экономики, возрастет производство гороха – на 13,3% – до 878,9 тыс. тонн, овса – на 1,5% – до 424,9 тыс. тонн.

"Основным фактором изменения объемов производства яровых культур в 2019 году будет рост или снижение уровня их урожайности", – резюмировал Лупенко.

Ранее "Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона: "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".

При этом Украина вошла в мировой ТОП-10 экспортеров агропродукции.

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