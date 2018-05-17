Меньше отходов, лучше трассы: Украина может удешевить строительство дорог благодаря угольной золе

Украина может перенять европейский опыт использования отходов от сжигания угля – золошлаков в строительстве новых дорог. Такая практика в ЕС позволила снизить потребность в традиционном сырье – цементе, щебне, песке и др., уменьшить площади золоотвалов возле ТЭС, а также дала возможность сэкономить в среднем 30% затрат на каждом 1 км построенных дорог.

Такое мнение выразили украинские и европейские эксперты в ходе международного форума "Золошлаковые материалы. Европейский опыт использования", который прошел 16 мая во Львове. Форум посвящен проведению в Украине 64-го заседания ECOBA (Европейская ассоциация по вопросам утилизации побочных продуктов использования угля).

На мероприятии собралось 40 специалистов, которые обсуждали разные возможности применения золошлаков в сфере строительства, в частности, при ремонте или укладке новых дорог.

Генеральный секретарь ECOBA Ханс-Йоахим Фейерборн (Германия) рассказал, что европейские страны используют более 90% материалов от сжигания угля, которые проходят процесс подготовки для экологичного и эффективного применения в строительстве дорог.

"В результате сжигания угля появляется огромное количество материалов, которые стоит использовать вместо природных материалов – цемента, щебня, песка. Общие объемы золы, используемые в ЕС, составляют 145 млн тонн. Это очень большая цифра, которая показывает заботу об окружающей среде. И в этом заключается вызов для Украины – доказать, что использование золы для подсыпки грунта является экологически чистым и начать отстраивать дороги", – сказал Фейерборн.

При этом президент ECOBA Айвен Скидмор (Великобритания) сообщил, что применение золы в Украине позволит стабилизировать грунты и ускорит строительство дорог.

"К тому же это дешевый материал, благодаря которому уменьшается использование природных ресурсов и снижаются объемы выбросов углекислого газа. Вам незачем открывать Америку, Украина может перенять и реализовать у себя существующий мировой опыт. Нужно лишь получить поддержку со стороны профильных органов власти, которые должны изменить техническую документацию и разрешить использовать золу, как материал для строительства дорог", – заявил Скидмор.

Его поддержал представитель компании SG Geotechnica, преподаватель технического университета в Чехии Франтишек Креста, который рассказал о большом опыте строительства дорог с применением золы в Чехии.

"Украине нужно понять, что зола – ценный материал. В Чехии философия заключается в том, что это продукты, а не отходы. Золошлаковые материалы в ремонте дорог, у нас в Чехии, используются больше 20 лет. Самый крупный проект строительства – трасса к Праге, в которой мы использовали 200 тысяч тонн золы. Пока мы видим лишь пользу от такого строительства", – подчеркнул Креста.

Глава компании Ekotech Камиль Шигельски (Польша) также порекомендовал использовать золу в строительстве, привлекая лучшие европейские разработки.

"Хочется расширять историю успеха технологии в мире. Мы передаем свои технологии, учим тех, кто не умеет – были в Индонезии, Австралии, Таиланде, Южной Корее. Мы можем много чего предложить и рассказать Украине, чтобы вы могли эффективно использовать свою золу. У нас она направляется на строительство автомобильных, железных дорог, а даже при сооружении инфраструктуры в аэропортах", – сказал Шигельски.

В свою очередь руководитель департамента экологической безопасности ДТЭК Энерго Ирина Вербицкая рассказала о том, что компания планирует реализовать первый пилотный проект в Украине.

"Мы заботимся об окружающей среде. И в зеленой инвестиционной стратегии компании ДТЭК уделено особое место применению золошлаков в строительстве. Это возможность снизить затраты на укладки дорог и в то же время уменьшить площади золоотвалов. Мы планируем запустить пилот в Украине с проведения капитального ремонта 1 км дороги в Каменка-Бугском районе Львовской области, чтобы оценить эффективность проекта и внедрить лучший мировой опыт обращения с промышленными отходами. Реализуя подобные проекты, мы не только решаем экологические вопросы, а еще и способствуем развитию территорий, так как качественная инфраструктура – это уже первый шаг к развитию", – заявила Вербицкая.

На данном этапе уже разработана проектно-сметная документация, которая стала результатом совместной работы компании ДТЭК с Европейской комиссией, а также экспертной поддержки компании UMG Recourse. Ожидается, что экономия на капитальном ремонте пилотного участка дороги с использованием золошлаковых материалов составит 30%.

В завершение форума европейские эксперты подчеркнули, что для того, чтобы начать использовать золошлаковые материалы в строительстве дорог, Украина должна разработать и принять надлежащую законодательную базу.