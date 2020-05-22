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"Меньше требований": в Нацбанке рассказали о новой программе МВФ для Украины

22 мая, 16:27

Ксения Капустинская

Смолий заверил, что финансирования хватит, чтобы устранить один из главных рисков для экономики

Программа Международного валютного фонда (МВФ) stand-by, о которой предварительно договорилась Украина, будет менее требовательной, чем программа EFF, которая обсуждалась ранее. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Новая программа сотрудничества с МВФ stand-by – менее требовательна, но такая же по объему финансирования на 2020-2021 годы, как и EFF", – написал Смолий на своей странице в Twitter.

Глава НБУ также уточнил, что наличие этой программы "устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности". Программу должен будет утвердить совет директоров МВФ.

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Напомним, ранее Кабмин утвердил проект письма о намерениях, которое направлено МВФ в рамках подготовки к новой программе сотрудничества. Ожидается, что первый транш от МВФ может составить около 1,9 млрд долларов. Кредит МВФ будет частично направлен на покрытие дефицита государственного бюджета. В частности, на эти цели потратят весь первый транш.

Кроме того, как уточнили в Кабмине, программа разблокирует для Украины другие источники финансирования, например, кредитную помочь от Всемирного банка и Евросоюза.

В целом, как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

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НБУ программа stand-by МВФ Яков Смолий

Источник: Сегодня

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