Меняем профессию: на чем можно заработать во время карантина

Эпидемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин существенно повлияли на рынок бытовых услуг в Украине: по данным специалистов в этой сфере, он не сократился, а расширился.

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Эта тенденция проявилась минувшим летом: специалистов, умеющих что-то отремонтировать, установить или исправить в доме стали вызывать намного чаще. Что дало возможность заработать тем, кто уже оказывал такие услуги, либо, оставшись без работы, сумел применить накопленные навыки на новом поприще.

Сайт "Сегодня" выяснил, где и сколько можно заработать подобными заказами тем, у кого, как говорится, "руки растут из правильного места".

В топе – мастера "на все руки"

Не секрет, что многие люди ищут нужных умельцев на специализированных сайтах, считая, что так надежнее и есть гарантия, что работа будет выполнена качественно, пусть даже придется уплатить за нее чуть дороже.

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua специально для сайта "Сегодня" проанализировал, каких мастеров украинцы искали в сети в начале карантина – в апреле-мае и позже, в июне-июле и сколько готовы платить за их услуги. Также мы выяснили, какие услуги могут быть наиболее востребованы осенью, и во сколько они могут обойтись.

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Как видно из результатов исследования, за июнь-июль украинцы создали в интернете более 27.5 тыс. заказов на услуги сантехников, электриков, плиточников и штукатуров. Это на 80% больше, чем за два предыдущих месяца. Рост спроса объясняется стартом строительного сезона, а также поэтапным выходом страны из карантина.

Очевидно, что это данные только по одному сайту, предоставляющему подобные услуги, но, по словам руководителя отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольги Сороки, похожая картина наблюдается и у других таких же сайтов. Исследование было проведено в Киеве и других крупных городах Украины.

Как видно из инфографики, за июнь и июль на сантехников оформили более 7 тыс. заявок, это на 46% больше, чем в предыдущие месяцы. Их просили устранить течь в трубах и канализации, починить кран или установить водонагреватель. При этом средний чек на их услуги подрос на 8% по сравнению с апрелем и маем — 600 грн.

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Спрос на укладку плитки и штукатурные работы летом вырос почти вдвое. В основном плиточников заказывали, чтобы выложить плитку в ванной, а штукатуров — подготовить стены под поклейку обоев. Средний чек за услуги плиточников вырос на 5% — 5400 грн, штукатуров на 4% – 4600 грн.

По данным профильных сайтов, укладка квадратного метра плитки стартует от 250 грн, штукатурка одного "квадрата" стены – от 80 грн. То есть за средний чек можно уложить 20 кв. м плитки или оштукатурить 50-55 кв. м стен.

На 50% больше стало работы летом и у электриков — 3945 заказов. Их просили починить проводку, отремонтировать светильник или повесить люстру в квартире. Средний чек за один заказ в июне и июле составил 800 грн, столько же, как и в предыдущие два месяца.

К концу лета вспоминаем о жаре

Вопреки поговорке "готовь сани летом, а телегу – зимой", украинцы по-прежнему начинают думать о прохладе в доме, когда за окном становится жарко, а цены у специалистов, соответственно, выше. В мае спрос на установку кондиционеров подскочил на 90% по сравнению с предыдущем месяцем, а в июне и июле из-за наступления жары, на эту услугу сделано более 4000 заказов, что в 9,5 раз больше чем за два предыдущих месяца.

"Каждый год пик заказов на установку приходится именно на июнь — почти в 4,5 раза больше, чем за весь год", — рассказывает Ольга Сорока.

Одновременно с увеличением спроса возросла и цена: в июне средняя стоимость установки выросла до 2500 грн — это на 25% больше, чем весной этого года. Суммарно за июнь и июль украинцы потратили на установку кондиционеров 10 млн грн, что в 12 раз больше, чем за предыдущие два месяца.

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По данным Kabanchik.ua, в среднем за лето украинцы создают примерно 6,5 тыс. заказов для установщиков кондиционеров. Один мастер может выполнить 10-12 заказов в месяц и заработать 22-26 тыс. грн. Уровень заработка зависит от объема работы и количества заказов.

Муж на час

Продолжает пользоваться спросом услуга "муж на час". В июне и июле мастеров на все руки в сети заказывали на 75% чаще, чем за два предыдущих месяца, а вот средний чек почти не изменился — 400 грн. Как правило, специалистов из этой категории нанимают выполнить простую работу по дому: установить полку, собрать диван или повесить жалюзи.

Также стали более востребованными мастера по ремонту, сборки и реставрации мебели – их услуги в июне и июле заказывали на 48% чаще, чем в апреле и мае. Средний чек почти не изменился — 1200 грн за заказ.

Переквалификация "офисного планктона"

Сайт "Сегодня" поговорил с несколькими мастерами, которые в силу обстоятельств, связанных с карантином, сменили свою прежнюю работу на занятость в сфере сервисных услуг.

"Наша фирма до карантина занималась оформлением и перевозкой продуктовых заказов для HoReCa (термин, обозначающий сферу услуг и прием гостей. Другими словами, где купил – там и съел), – рассказал нам киевлянин Сергей Хорошунов. – В жесткий карантин отели, рестораны и кафе закрылись, я остался без работы. Выручило то, что люблю и умею заниматься работой по дому – слесарить, столярничать, могу починить проводку и сантехнику. Понятно, что есть и соответствующий инструмент. Зарегистрировался на одном из онлайн-сервисов заказа услуг, готов был взяться за любую работу. Цены не "задирал" – и заказы пошли. В хорошие месяцы зарабатываю 20-22 тыс. грн на руки".

Евгений Бондаренко из Харькова сменил офисную работу на установку натяжных потолков.

"Первые две недели был подсобником, потом начал самостоятельно устанавливать простые потолки: прямоугольник без изгибов и декоративных элементов, теперь могу выполнять заказы средней сложности, – поделился с нами Евгений Бондаренко. – Инструментами обеспечивает фирма. В карантин заказы упали, поэтому им пришлось снизить расценки, и клиентов стало намного больше. Тем более, что натяжной потолок дешевле традиционного и смотрится не хуже. В июле смог заработать почти тысячу долларов. Но бывало, работал с утра до вечера и без выходных".

Житель Корсунь-Шевченковского (Черкасчина) Виталий Сагайда – профессиональный строитель-универсал. Трудился в Киеве на объектах известной строительной компании. В карантин стройки почти остановились, их бригада осталась без работы.

"Дал объявление на онлайн-сервис заказа услуг, заказов сперва было немного, но в июле стало больше, – говорит Виталий Сагайда. – В основном работаю в Черкассах и райцентрах, делаю ремонты в квартирах. Могу поставить бойлер, провести электропроводку, установить ванну, другую сантехнику. В месяц имею стабильно не менее 15 тыс. грн".

Причина метаморфоз – "удаленка"

По мнению специалистов рынка труда, увеличение спроса на домашний сервис вызвано прежде всего удаленной работой.

"Когда люди больше времени проводят дома, то и дом изнашивается быстрее: забивается канализация, текут краны, ломаются выключатели, портятся обои, – анализирует независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина. – Кто-то, работая дома, подкопил денег, заметил потертые шпалеры и решил параллельно с удаленкой сделать ремонт, заодно и за мастерами присмотреть, чтобы не халтурили".

С Пашкиной согласна и Ольга Сорока.

"У многих не хватает времени, инструментов, умения или желания заниматься ремонтом по дому. Ведь нет смысла нанимать строительную бригаду, чтобы повесить полочку в ванной или собрать стол", — рассказывает Ольга Сорока.

Тенденции на осень

Эксперты говорят, что с наступлением осени сохранится спрос на привычные услуги, но станут более востребованы и новые.

"Самые главные услуги осени, которые заказывают регулярно – это утепление окон, стен и балконов, установка бойлеров для подогрева воды, – говорит Ольга Сорока. – Те, у кого бойлер уже есть, заказывают его чистку и ремонт (замена нагревательного элемента). Еще одна востребованная услуга осенью – уборка урожая и доставка его с дачи или садово-огородного участка. Но если вдруг снова введут жесткий карантин, станут намного более популярными услуги по доставке продуктов и товаров. Но, скорее всего, эти услуги не станут заказывать через онлайн-сервисы. Торговые сети и заведения общепита адаптировались и теперь доставляют заказы самостоятельно".

Пашкина прогнозирует, что у установщиков кондиционеров работа сохранится и осенью. Также будут востребованы "мужья на час", сборщики мебели, электрики, сантехники.

"Многие будут ставить кондиционеры с подогревом, поэтому пока сентябрь теплый, эта услуга останется. А также – утеплять квартиры, устанавливать бойлеры, – говорит Татьяна Пашкина. – Но будут и новые тренды, они уже проявляются – это няни, гувернантки и репетиторы. С оживлением деловой активности удаленная работа постепенно заканчивается, поэтому многим высокооплачиваемым мамам дешевле нанять специально обученного уходу за детьми человека, чем терять место и карьеру. Расценки высокие и зависят от размера ребенка, к которому эта няня "прилагается". Для грудничков – суточная вахта 15 дней стоит 15 тыс. грн. Для детей до двух лет месяц труда опытной няни с рекомендациями оценивается в 25-26 тыс. грн или 120-130 грн/час почасово. Гувернантке со знанием английского языка, которая будет отводить-приводить ребенка в школу и из школы, следить, чтобы он был сыт и сделал уроки, плюс два часа занятия английским готовы платить 45 тыс. гривен. Дистанционное обучение сделает востребованными уже сейчас, а не перед выпускными экзаменами услуги репетиторов. Стандартные расценки – 10 долларов час".

О том как в карантин, не выходя из дома, заполнить холодильник продуктами, купить лекарства, оплатить коммунальные услуги и так далее, смотрите в сюжете

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