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Меркель и Путин обсудили Украину: подробности

30 декабря, 13:35

Стороны отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины

Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых среди прочего обсудили вопросы, связанные с Украиной: газовые переговоры и обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили урегулирование на Донбассе.

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"Дана позитивная оценка состоявшемуся в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", – говорится в сообщении.

Напомним, переговоры России и Украины о транзите газа начались в австрийской столице Вене в четверг, 26 декабря, продолжились в пятницу и шли все выходные.

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Срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Ангела Меркель газовые переговоры Владимир Путин обмен пленными транзит газа

Источник: Сегодня

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