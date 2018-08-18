Меркель напомнила Путину об условии запуска "Северного потока – 2"

Украина должна сохранить свою роль как транзитер российского газа в Европейский Союз. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В том, что касается Украины, мы обсудим также вопрос транзита газа, – сказала Меркель. – Я считаю, что Украина должна сохранить роль при транзите газа в Европу и в случае существования "Северного потока – 2". ... И я очень рада, что удалось начать промежуточные переговоры между Россией и Украиной при участии ЕС".

Украинскому транзиту газа в ЕС угрожает строительство российского газопровода "Северный поток – 2", разрешение на которое, в частности, дала Германия. Ранее Меркель уже отмечала, что условием запуска этого газопровода является сохранение транзита через территорию Украины.

При этом сам Путин заявил, что энергетика является одним из приоритетов сотрудничества Украины и Германии.

"Россия придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Германией в политической, экономической и других сферах. ... Одним из приоритетных направлений является энергетика", – заявил Путин.

Он напомнил, что "Германия – крупнейший покупатель российских энергоресурсов".

"В 2017 году мы поставили 53,8 млрд куб м газа, что покрывает более 30% немецкого рынка, причем потребление российского газа постоянно растет, и в этом году оно увеличилось на 13%", – сказал Путин.

Также Путин заявил, что Германия является не только рынком для поставки углеводородов из РФ, но и важным звеном в их транзите в европейские страны.

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2". Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.

В то же время Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Встреча Путина и Меркель проходит в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг. Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Меркель обсудят конфликт в Сирии, ситуацию на востоке Украины и энергетические вопросы.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отмечал, что Россия обманывает Европу и Украину, строя "Северный поток – 2":



