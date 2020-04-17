Мэры украинских городов хотят "кредитных каникул": подробности

Предоставить их может Всемирный банк и другие международные финансовые организации

Мэры украинских городов заинтересованы в том, чтобы получить "кредитные каникулы" по проектам, которые реализуют совместно со Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями. Об этом они сообщили премьер-министру Денису Шмыгалю во время селекторного совещания с руководителями городов – членами Ассоциации городов Украины.

"Правительство готово выступить посредником в переговорах для того, чтобы централизованно привлечь средства для городов. Международные финансовые организации предлагают различные виды помощи государству. Мы предложим, чтобы они эту помощь направили, например, не на закупки, а на возмещение части процентов по кредитам, чтобы снять с городов эту нагрузку", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства призвал Ассоциацию городов Украины предоставить свои предложение по этому вопросу в ближайшее время.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство продолжает реформу децентрализации.

Кабинет министров намерен в мае, когда Украина должна выйти из карантина на работу, создать 500 тыс. рабочих мест.

В тренде Украину ждет падение экономики: названы главные риски затяжного карантина

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины и теперь ожидает, что ВВП страны в 2020 году снизится на 3,5%. При этом эксперты банка полагают, что украинская экономика возобновит рост уже в 2021 году, показав "плюс" 3% ВВП, а в 2022-м ускорение составит уже 4%.

Украина может получить от Международного валютного фонда, Всемирного банка и других структур около 10 млрд долларов. Причем 2 миллиара долларов от МВФ поступят в Украину в течение 15 дней.

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Ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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