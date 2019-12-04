Предложение содержится в законопроекте, который уже подан в Верховную Раду

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В Украине идет подготовка к земельной реформе и открытию рынка сельхозземель, запланированному на 2020 год. Наиболее обсуждаемым оказался проект закона № 2178-10, который фактически отменяет мораторий на продажу сельхозугодий. Он принят в первом чтении 13 ноября и сейчас готовится ко второму чтению.

Однако еще одним важным законопроектом в области земельной реформы называют проект № 2280 – "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно планирования использования земель". Не исключено, что вокруг этого законопроекта также могут кипеть страсти, пишет сайт "Сегодня".

Этот законопроект предлагает передать в ведение местных громад работу с целым рядом градостроительной и землеустроительной документации. В частности, местные власти сами смогут проводить пространственное планирование территории как в границах своего населенного пункта, так и за его пределами – в границах своих земель.

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Каждая громада должна будет самостоятельно разработать комплексный план пространственного развития. В этом плане местные власти смогут по своему усмотрению менять целевое использование земли. Например, переводить земли сельхозназначения (не пригодные для обработки) в земли лесного фонда, промышленного назначения и т.п. Этот план нужно будет подать в Геокадастр, и все. Никаких специальных решений рай- или обладминистраций не потребуется.

В тренде Местные власти смогут свободно менять назначение земель: в чем риск

Такое новшество, несомненно, значительно упростит жизнь руководству общин. Однако не исключено, что полное отсутствие контроля и четких требований может приводить к злоупотреблениям. Например, в окрестностях Киева территории под новую застройку были выведены из земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда именно через процедуру изменения целевого назначения. Хотя она на данный момент сложна и длительна. Останутся ли вообще "зеленые легкие" вокруг Киева, если процедура станет простой и быстрой – вопрос.

Подробнее о проблеме читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Новые законы о земле: каких еще изменений ждать украинцам

Как известно, в законопроект об обороте с/х земель ко второму чтению подготовили более двух тысяч поправок. Основные изменения, на которых настаивают народные депутаты, касаются количества гектаров, которые можно приобрести "в одни руки", и участия в рынке иностранцев.

При этом новости"Сегодня" узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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