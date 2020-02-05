Месторождения газа в Украине истощены на 85-90%: что будем делать потом

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В прошлом году госкомпания "Укргаздобыча" добыла рекордные 15,5 млрд куб. м. газа, однако ей так и не удалось достичь показателя, заложенного в правительственной программе "20/20". Глава газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов отметил: из-за того, что месторождения истощены в среднем на 85-90%, добыча компании природным способом ежегодно уменьшается на 1-1,5 млрд куб. м. То есть, чтобы просто "оставаться на месте", нужно ежегодно наращивать добычу на такой же объем – за счет интенсификации скважин, нового бурения.

"Нам удалось не только удержаться от падения, но и нарастить объемы до 15,5 млрд куб. м. Это максимум, чего можно достичь за счет эффективного использования старых месторождений", – уверен Фаворов.

Как разъяснил нам эксперт нефтегазовой отрасли Андрей Закревский, в Украине осталось всего 85 млрд куб. м легкоизвлекаемых запасов газа, стоимость добычи которых в среднем $60 долларов за 1000 куб. м, включая 70% налогов, которые взимает государство в бюджет. Единственный способ значительно сократить себестоимость добычи трудноизвлекаемых запасов – это обеспечить массовость внедрения современных технологий добычи: колтюбинга, ГРП, снабинга, горизонтального бурения.

"Надо перевести понятие "трудноизвлекаемых запасов" в экономическую плоскость, создать избыточность сервисов, как в Северной Америке. А пока, каждый шаг к добыче оставшегося газа приводит к удвоению инвестиций, – анализирует Закревский.- Для того, чтобы добыть еще 350 млрд куб. м трудноизвлекаемых запасов, которые находятся на большой глубине – свыше 6 км – надо вкладывать в поддержку добычи не менее 24% средств, вырученных от продажи газа, и еще 50% в развитие добычи. И 70% налогов от стоимости. При этом себестоимость добычи будет уже $250 за 1000 куб. м. Далее идут так называемые ресурсы, их 600 млрд куб. м. Они находятся на еще большей глубине. Чтобы их добыть, надо вкладывать в развитие уже 60% вырученных средств, а себестоимость достигнет $280 за 1000 куб. м. В сумме это чуть более 1 трлн куб. м газа, которые реально добыть, если вкладывать деньги в развитие добычи. Остальные 5, 5 трлн куб. м украинского газа, о которых говорят ученые, это перспективные запасы, освоение которых возможно только в будущем, когда появятся более эффективные технологии. И только массовостью их применения можно достигнуть снижения цены на газ, как это произошло в США при "сланцевой революции".

Подробнее о ситуации с добычей газа и нефти в Украине читайте в статье новостей "Сегодня": Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедные

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине побит рекорд по добыче газа частными компаниями. "ДТЭК Нафтогаз" добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частного газодобычи Украины.

А о том, как Зеленский хочет покупать каспийский газ с помощью турецкого газопровода, смотрите в видео:

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