Металлурги о плане Вилкула: Только президент с опытом работы в промышленности сможет навести порядок

Представители крупнейших металлургических предприятий и профсоюзов поддержали План восстановления и развития отрасли, представленный Александром Вилкулом

Александр Вилкул.

Металлурги о плане Вилкула: Только президент с опытом работы в промышленности сможет навести порядок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/196/8eb/5c61968ebc4e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/196/8eb/5c61968ebc4e3.jpg 2019-02-19T18:16:56+02:00 Экономика Представители крупнейших металлургических предприятий и профсоюзов поддержали План восстановления и развития отрасли, представленный Александром Вилкулом

"Металлургия переживает нелегкие времена. Но в мире немало примеров, когда именно металлургия выступала стимулом экономического роста. Например, Китай, где металлургический комплекс стал фундаментом экономического бума последних 30 лет. А в послевоенный период именно металлургия была эпицентром индустриализации таких успешных стран, как Германия и Франция. Этот же путь может пройти Украина. Но необходимы как минимум "три столпа", на которых все будет строиться", – сказал Ростислав Шурма, генеральный директор ПАО "Запорожсталь".

Первое – это внутренний спрос на металл.

"Мы продаем металл в 60 стран, но не в Украину, где нет на металл спроса, – отметил Шурма. – Первое, что мы ожидаем от нового президента, это запуск потребляющих отраслей. Это крупные инфраструктурные проекты, о которых говорит Александр Вилкул, и запуск отраслей, которые потребляют металл – жилищное строительство, промышленное строительство, судостроение и кораблестроение. Если страна будет потреблять 20 млн тонн стали в год, это создаст дополнительно 5-10 миллионов рабочих мест".

Второе, что металлурги ожидают от новой власти, – дешевые кредиты для модернизации старых советских предприятий.

И третье, для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью необходима грамотная, прагматичная политика протекционизма и защиты национального производителя.

"Но это возможно только при системном, качественном управлении государством, – считает Р.Шурма. – Я уверен, что только Президент с опытом производственника, с опытом работы в реальном секторе экономики буквально в течение нескольких месяцев сможет навести порядок".

Дмитрий Шевчик, генеральный директор ПАТ "ЦГОК", высказал надежду, что новый президент обратит внимание на трудовую эмиграцию: "Наш социальный пакет и коллективный договор является одними из лучших в отрасли, и тем не менее, в последние 3-4 года мы сталкиваемся с проблемой оттока кадров. Я уверен, что, когда президентом станет опытный производственник, он обязательно уделит внимание решению этой проблемы".

Сергей Беленький, председатель Федерации металлургов и горняков Украины, также высказался в поддержку плана Александра Вилкула: "Несмотря на то, что Александр Вилкул в последние годы занимается законотворческой деятельностью, он держит руку на пульсе горно-металлургического комплекса и у него есть реальные предложения по развитию отрасли".

Ранее народный депутат Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Металлурги о плане Вилкула: Только президент с опытом работы в промышленности сможет навести порядок". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.