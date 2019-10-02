Металлурги предупреждают о возможной безработице и падении гривни в случае повышения налогов

Эксперты прогнозируют, что если Рада примет закон о новых налогах для горной металлургии, это негативно отразится на украинской экономике

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Эксперты прогнозируют, что если парламент примет закон о новых налогах для горной металлургии, курс доллара подскочит, а Украину захлестнет волна безработицы. Украинская отрасль, по мнению специалистов, просто не устоит на зарубежных рынках. А сокрушительные последствия ощутит вся экономика. "Сегодня" разбирались в проблеме.

От горно-обогатительных комбинатов в прошлом году бюджет Украины получил почти 20 млрд. гривен налогов. Несмотря на то, что геологические условия – не из простых, содержание железа в руде сравнительно невысоко, а крупнейшие рынки мира неблизки, парламент решил в четыре раза увеличить плату за пользование недрами.

Комбинаты сортируют, очищают и выжигают железную руду, чтобы получить металлургический полуфабрикат: окатыш. Это уже более чем на половину – железо. На это тратят значительные ресурсы – энергетические и финансовые.

Впрочем, пока это выгодно. Товар везут, например, в Китай, и предприятия имеют стабильный валютную выручку. Однако, если рента – плата за пользование недрами, возрастет, украинский металлургический товар станет слишком дорогим. И его просто вытеснят конкуренты. Первыми, кто это сделает, будут Россия, Казахстан и Бразилия.

Оптимистичный прогноз при этом – потеря до 25% производства. Пессимистический – половина.

"У нас себестоимость окатышей, например, Северного ГОКа – 57 долларов за тонну. У российских конкурентов – 49 долларов за тонну", – говорит глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Металлурги посчитали – с новой рентой государство будет иметь не прибыль, а убытки. Потому что ближайший сосед уже потирает руки, посягая на украинскую долю продаж. Это 26 млн. тонн сырья, а значит – сотни миллионов долларов налогов в неукраинский бюджет.

"Если у нас будет ставка рентной платы девять долларов, то есть в четыре с половиной раза повысится, мы уже будем иметь себестоимость окатышей – 64 доллара. У России останется 49 долларов. Это уже мы становимся полностью неконкурентоспособны", – объясняет глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

И это при том, что в мире цены на металлоконцентрат падают. Курс гривны – тоже. И помочь стабилизировать национальную валюту, когда рента заоблачная, металлопроизводители вряд ли смогут.

"Они генерируют очень значительную часть валютных поступлений в страну, которые, в свою очередь, способствуют тому, чтобы наша национальная валюта, гривня, была более или менее стабильной, чтобы не было резкой девальвации. При таком уменьшении производства потребуется меньше персонала", – говорит глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Безработные пойдут за социальными выплатами или поедут из страны, считает эксперт Юрий Гаврилечко.

"Мы можем потерять около 200 тысяч рабочих мест непосредственно на металлургических предприятиях, и еще где-то 800 тысяч рабочих мест на предприятиях смежников. Кто может дать гарантию, что сейчас именно принятие этих законопроектов и не направлено на то, чтобы просто уничтожить определенную отрасль?", – задает вопрос эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

Первыми пойдут квалифицированные работники, к этому готовятся на Ингулецком комбинате.

"Мы даже затрудняемся, как сфокусировать свои бюджеты, в чем найти определенные люфты для того, чтоб это все нивелировать. Мы не сможем своей заработной платой, темы льготами, которые предприятия будут компенсировать за труд, удержать на рабочем месте", – считает генеральный директор Ингулецкого горно-обогатительного комбината Александр Герасимчук.

Единственное, о чем просят производители – прежде чем голосовать за законопроект N1210, посоветоваться с ними. Депутаты признаются – документ еще не готов и обещают его доработать.

В свою очередь специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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