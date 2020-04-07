Металлурги призвали Кабмин обеспечить 100% перевалки железорудного сырья

Фото: А. Яремчук

В украинских портах предприятиям-экспортерам отказывают в полном обеспечении выполнения заявок на перевалку продукции, что может привести к дестабилизации работы горно-металлургической отрасли. Об этом говорится в обращении генерального директора АО "Южный горно-обогатительный комбинат" к премьер-министру Украины.

В обращении отмечается, что в настоящее время в металлургической отрасли наблюдается сокращение производства, вызванное снижением спроса на продукцию в Украине и в странах ЕС. Частично компенсировать потери от текущего кризиса можно путем направления потоков ЖРС на экспорт в Китай, однако для этого единственный глубоководный порт, который может принимать суда Capesize (осадка около 18 м), являющиеся стандартом для перевозки железной руды, должен обеспечить полное покрытие заявок на отгрузку украинского экспорта. Однако в апреле МТП "Южный" отказал в 100% удовлетворении заявок на перевалку экспортной продукции АО "Южный горно-обогатительный комбинат".

"АО "ЮГОК" подал в МТП "Южный" планы на перевалку экспортной продукции в апреле 2020 году в объеме 473 тыс. тонн ЖРС, на что получил частичный отказ в удовлетворении заявки на перевалку – не согласовано около 60 тыс. тонн. Также со стороны предприятия были задействованы все возможные резервы и ресурсы для дополнительного увеличения объемов экспорта на 135 тыс. тонн, которые также не были подтверждены со стороны МТП "Южный". В общем неподтвержденными остались 195 тыс. тонн экспортной продукции, что может привести к недополучению валютной выручки в апреле 2020 года в размере 15 млн долл.", – сообщается в обращении.

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По оценке руководства АО "ЮГОК", такая ситуация с перевалкой грузов в порту приведет к срывам сроков поставок, что, в свою очередь, может привести к остановке предприятия, невыполнению плана поступления налогов в бюджеты всех уровней и дестабилизации работы горно-металлургической отрасли Украины.

Несмотря на это, руководство АО "ЮГОК" просит премьер-министра обратить внимание на ситуацию в украинских портах и помочь ее решению с целью обеспечения бесперебойного экспорта железной руды украинских предприятий-производителей, а именно обеспечить 100% выполнение заявок АО "ЮГОК" с стороны МТП "Южный".

Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь – экспортоориентированные отрасли экономики.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Согласно данным Госстата, по итогам 2019 года промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. Спад промпроизводства в феврале 2020 года в годовом измерении (до февраля 2019 года) с учетом корректировки на эффект календарных дней составил 4,1%.

Производство стали в Украине в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна – на 2,5%. В январе 2020 года производство стали снизилось на 5,1%, чугуна – на 2,7%. В феврале производство стали снизилось на 8,3%, чугуна – на 7,5% (по сравнению с январем).

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