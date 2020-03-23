Металлургов ждет падение спроса минимум на 50% в течение двух ближайших кварталов – СМИ

Во втором квартале все показатели работы металлургов могут упасть до уровня четвертого квартала прошлого года и даже ниже, и вполне возможно, стагнация затянется на длительный период

В связи с прогнозируемым обвалом экономики из-за эпидемии COVID-19 металлургов в ближайшие два квартала ожидает падение спроса на 50% и более.

Об этом идет речь в материале GMK Center "Пришла беда, откуда не ждали: как коронавирус влияет на металлургию".

Издание отмечает, что на текущей неделе отечественные производители металлопродукции уже ощутили падение цен на мировом рынке. Цена заготовки – $350-360 FOB, слябов – $370-380 FOB, что практически является уровнем октября 2019-го, когда отрасль резко сократила объемы производства. При текущих ценах на ЖРС такие цены на готовую продукцию неприемлемы для украинских производителей. Но ведь это еще только начало.

"На стальные котировки повлияло снижение цен на лом в Турции, которая испытывает трудности с экспортом. Если неделей ранее лом стоил $270 за тонну, то на этой – $250. При этом ожидается дальнейшее снижение. По данным СМИ, склады в ЕС переполнены ломом. Если не возникнут трудности c доставкой, то цены на лом упадут еще на $20-30, что будет означать пропорциональное снижение цен на готовую продукцию. Ценовая война на рынке нефти вместе с COVID-19 убила спрос на трубы для нефтегазовой отрасли. Продажи в этом сегменте будут крайне затруднительны", - сообщает издание.

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При этом в материале подчеркивается, что сегодняшние цены – это продажи марта, но сейчас из-за карантина закрыты крупные потребители, и ситуация с поставками продукции металлургов в апреле может серьезно измениться.

"Не исключено, что некоторые покупатели попытаются отказаться от заказа, мотивируя это форс-мажором из-за карантина. Сложность в том, что во всех странах трактовка форс-мажора разная. Поэтому, вполне возможно, что придется свою правоту доказывать в судах или пойти навстречу покупателю и снизить поставки. По данным Kallanish Commodities, на европейском рынке наблюдается практика пересмотра условий уже заключенных договоров. Нестабильность вынуждает пересматривать договоры", - сообщает издание.

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Автор материала прогнозирует, что во втором квартале все показатели работы металлургов упадут до уровня четвертого квартала прошлого года и даже ниже, и вполне возможно, стагнация затянется на длительный период.

"Определенно, нас ждет падение спроса на 50% и более в течение двух кварталов. В дальнейшем слишком много неизвестного. Если второй волны эпидемии удастся избежать, денежный дождь позволит быстро восстановить рынки. Но нужно быть готовыми к тому, что стагнация затянется на 18 месяцев, как допускают в Вашингтоне", – отмечается в материале.

Напомним, согласно данным Госкомстата по итогам 2019 года промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

Ранее экс-премьер-министр, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что горно-металлургическая и аграрная отрасли являются локомотивами отечественной экономики, они в сумме дают 26% ВВП, и государство в условиях кризиса должно защитить ключевые отрасли.

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