Между Пенсионным фондом и Минюстом заработал автообмен данными

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Между реестрами Министерства юстиции и Пенсионного фонда Украины (ПФУ) заработал автоматический обмен информацией. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Минюста.

Технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния граждан и Реестром застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

"Отныне проверка данных об умерших автоматизирована. Это взаимодействие позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд со стороны Министерства юстиции о факте смерти гражданина. Это, в свою очередь, позволяет своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии", – говорится в сообщении.

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В Минюсте добавили, что у сотрудников ПФУ есть постоянный онлайн-доступ к информации о смерти лиц, которая автоматически обновляется ежесуточно.

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"Обмен данными имеет высокий уровень защищенности благодаря подписанию электронной печатью и шифрованию всех данных… При необходимости уточнения информации у ПФУ будет возможность обратиться дополнительно в другие инстанции", – отметила пресс-служба министерства.

Ранее мы сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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