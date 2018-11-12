"Между Сциллой и Харибдой": Порошенко объяснил рост цен на газ в Украине

У Украины не было другого пути для сохранения экономической стабильности, кроме повышения тарифов на газ с 1 ноября. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время на заседании Совета регионального развития.

"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариям? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", – заявил Порошенко.

Он отметил, что такое решение было практически неизбежным.

"Можно ли было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы так бs и сделали, если бы не должны были 2019-2020 гг преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", – подчеркнул Порошенко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. Погашение госдолга Украины в 2019 году планируется на сумму 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга – 121,767 млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего долга.

Напомним, после решения Кабмина повысить цены на газ в Украине, стало известно, что МВФ и Украина договорились об изменении формата сотрудничества. Так, программа МВФ stand-by будет открыта для Украины после окончания нынешней программы расширенного финансирования (EFF – Extended Fund Facility), срок действия которой подходит к концу в марте 2019 года.

Окончательное решение по программе stand-by должно быть вынесено Советом директоров МВФ только после того, как будет принят госбюджета Украины на 2019 год с рекомендациями МВФ и будут подняты тарифы на газ и тепло для населения.