Международная платежная система "LEO" – о том, как снижение темпов инфляции влияет на финуслуги

Потребительские цены за год выросли на 4,3%, а инфляция – на 4,2%

Государственная служба статистики Украины отчиталась о серьезных темпах снижения инфляции. К примеру, потребительские цены в Украине в ноябре 2019 года выросли на 0,1% по сравнению с 0,7% в октябре. Разница с ноябрем 2018 года и вовсе составила 1,4%. Как такие показатели будут отражаться на рынке финансовых услуг и на денежных переводах в частности? Об этом нам рассказали эксперты международной платежной системы "LEO", платежной организацией которой является ООО "ФК "Леогейминг Пей".

Читайте также: Международная платежная система "LEO" – о перспективах украинского рынка денежных переводов на ближайшие 5 лет

"Существенных изменений инфляция не показывает. Однако есть непрямые метрики, по которым можно оценить подобное влияние. К примеру, активная скупка потребителями иностранной валюты и увеличение денежных переводов внутри страны. Первое связано со снижением стоимости иностранной валюты, второе – с сезонностью декабря, когда клиенты активнее отправляют деньги друг другу в преддверии праздников", – заявили в МПС "LEO".

Реклама

Читайте также: Международная платежная система "LEO" о росте внутригосударственных денежных переводов в 2019 году

В тренде Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году

За год инфляция, по итогам ноября, замедлилась до 5,1% с 6,5% (октябрь), 7,5% (сентябрь) и 8,8% (август) – так сообщает Госстат. При этом потребительские цены за год выросли на 4,3%, а инфляция – на 4,2%. Поэтому в абсолютных показателях потребители разницы не заметили.

"Многие связывают падение курса доллара США с ценами в магазинах. Последние не изменились, поэтому и глобального влияния на финуслуги нет. Экономика находится в привычном для себя предпраздничном состоянии конца года, к которому серьезно готовится весь бизнес", – резюмировали в МПС "LEO".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама