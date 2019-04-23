Международное сообщество призвало срочно решить вопрос с рынком электроэнергии в Украине

Менее чем за 3 месяца до даты введения нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 не в полной мере проработан ряд вопросов

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Международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призывает оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии.

Об этом говорится в совместном письме главы представительства Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц, пишет Главком.

Документ адресован премьер-министру Владимиру Гройсману, председателю комитета ВР по ТЭК Александру Домбровскому, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру энергетики Игорю Насалику, и.о. министра финансов Оксане Маркаровой, председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко.

"Призываем вас как можно скорее созвать совещание Координационного центра (Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, – ред.), чтобы критически проанализировать состояние внедрения новой модели рынка, выявить ключевые препятствия и устранить их", - отмечено в письме.

Как говорится в документе, менее чем за 3 месяца до даты введения нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 не в полной мере проработан ряд вопросов. Международные партнеры готовы содействовать в их решении и своевременном внедрении реформы.

Как сообщалось, с 1 июля планируется введение нового рынка электроэнергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.

Напомним, в конце марта НКРЭКУ приняла решение сохранить средневзвешенный тариф для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт/ч в новом рынке. В ответном письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома".

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