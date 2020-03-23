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Международные доноры пообещали поддержать Украину – Зеленский

23 марта, 18:31

Виктория Подолянец

Только при участии иностранных финансовых партнеров Украина может справиться с падением ВВП и увеличением бюджетного дефицита

Крупные иностранные финансовые партнеры, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития готовы поддержать Украину и помочь ей в борьбе против пандемии коронавируса. Об этом в видеообращении к согражданам заявил 23 марта президент Владимир Зеленский.

"Вчера у меня состоялся разговор с главой МВФ госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР заверили о готовности поддерживать и помогать Украине. Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений", – заявил глава государства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года при оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом составит около 5%. Только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долларов, которые планируют попросить у внешних кредиторов.

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Во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

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Напомним, МВФ готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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инфляция кредиты ВВП Всемирный банк госдолг ЕБРР Владимир Зеленский коронавирус пандемия МВФ бюджет-2020 Кристалина Георгиева

Источник: Сегодня

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