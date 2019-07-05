Международные переводы с карты на карту стали проще

Пользователи карт Mastercard, выпущенных европейскими банками, получили возможность практически мгновенно перевести деньги на карту Mastercard, выпущенную украинскими банками

Для многих наших сограждан интеграция в европейское сообщество означает возможность трудоустройства за границей. Министерство социальной политики Украины опубликовало следующую статистику: вне Украины на постоянной основе работает 3,2 млн украинцев. На временных заработках заняты от 7 до 9 млн. Из этого количества 2 млн человек заняты в соседней Польше. Как бы там ни было, но связи с родиной у большинства таких людей сохраняются. Кто-то оставил здесь семью, кто-то материально поддерживает пожилых родителей. Поэтому постоянно ощущается потребность в безопасном, простом и бюджетном переводе денег между теми, кто работает в европейских странах, и их близкими в Украине. Информация Национального банка Украины подтверждает эту тенденцию. В 2018 году сумма денежных переводов от наших трудовых мигрантов составила $11 млрд. И показатель этот никак не уменьшится. Более того, согласно прогнозу НБУ, ожидается увеличение доходов украинцев, трудоустроившихся за границей.

Учитывая такую ситуацию, Mastercard, сервис онлайн-платежей iPay.ua и провайдер платежных услуг Fenige (Польша) представили финансовую услугу, которая упростит переводы из стран Европы в Украину.

Пользователи карт Mastercard, выпущенных европейскими банками, получили возможность практически мгновенно перевести деньги на карту Mastercard, выпущенную украинскими банками. Перевод можно выполнить в евро, долларах США и ряде других европейских валют. Сумма перевода – до 50 евро в день для незарегистрированных пользователей. Для пользователей, прошедших несложную регистрацию – до 150 евро в день (1000 евро в месяц).

"Денежные переводы — один из самых востребованных сервисов на украинском рынке и за его пределами. Например, по картам Mastercard объем денежных переводов только внутри страны за последний год вырос в 2,5 раза", — делится Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине.

Не секрет, что потенциальные пользователи подобных сервисов зачастую сомневаются в их полезности и удобстве. При этом ссылаются на завышенные комиссии за пользование. Или нежелание связываться с лишними бюрократическими процедурами. Поэтому по старинке предпочитают передавать наличные. Даже прекрасно понимая все издержки и неудобства "кэша".

"Я работаю в Италии уже пять лет,— рассказывает Марина, — и раньше передача денег семье в Украине была каждый раз проблемой. Чтобы не тратить лишние средства на большие комиссии операторов переводов, приходилось передавать деньги со знакомыми, или даже с водителями автобусов. Другой вариант был – копить деньги, хранить их дома и привозить лично. Это все было опасно. Даже когда работодатель помог мне открыть счет в итальянском банке, вопрос не решился: удобного, быстрого и экономного сервиса для перевода денег в Украину не было".

Чтобы упростить и улучшить международные денежные переводы, компания Mastercard в партнерстве с iPay.ua и Fenige запустили новый сервис, который позволяет пользователям карт Mastercard любого европейского банка осуществлять онлайн-переводы средств напрямую на карту Mastercard любого банка Украины всего за несколько секунд. Средства зачисляются на карту получателя в течение одной минуты.

"Новый сервис, который мы запустили вместе с партнерами, предусматривает комиссию в среднем в 2 раза ниже, чем та, которую клиент заплатит, пользуясь услугами глобальных операторов денежных переводов", — подчеркнул руководитель сервиса онлайн-платежей iPay.ua Евгений Великанов.

Если говорить более предметно. Комиссия за пользованием новым сервисом взимается только с отправителя. Размер комиссии – 2% (+ 1 евро) от суммы перевода с учетом курса конвертации.

И хорошая новость: до конца лета 2019 года (до 31.08.2019) действует акция – комиссия за перевод денег отсутствует.

Для того, чтобы осуществить перевод, нужно зайти на страницу "Перевод денег из Европы в Украину" на сайте iPay.ua, в соответствующих полях указать сумму, номера карты отправителя и карты получателя, физический адрес отправителя, адреса электронной почты отправителя и получателя. Последние нужны для отправки информации о результатах транзакции. Помимо собственно возможности перечисления денег, на сайте предоставляется информация о курсе обмена валют, расчете комиссии платежа, сумме в эквиваленте той валюты, в которой средства будут получены в Украине. Кроме того, пользователь еще до перевода видит финальную сумму, которая будет снята с его карты с учетом комиссии. Таким образом в распоряжении отправителя имеются все сведения, необходимые для принятия решения о перечислении.

"Появление удобного и доступного сервиса переводов от Mastercard значительно упростило процесс передачи денег семье: теперь это просто, быстро и надежно, —делится Павел, работающий в Польше.— Приятно, что сервис работает с низкими комиссиями. Буквально вчера я перечислил родственникам на карту в Украине 200 евро, и комиссия при этом была 5 евро".

И еще один немаловажный нюанс — это круглосуточная поддержка по удобному для клиента каналу связи (онлайн-чат, телефон или email). Ни один вопрос или затруднение, которые могут возникнуть в ходе выполнения платежа, не останутся без ответа или оперативной помощи.

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