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МИД хочет изменить Совет экспортеров и инвесторов: названы причины

18 мая, 21:21

Виктория Подолянец

Переформатированный орган будет оказывать поддержку бизнесу за границей

Министерство иностранных дел Украины планирует перезагрузить Совет экспортеров и инвесторов для развития отечественной экономики. Как ожидается, 21 мая в 15:00 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проведет учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ) при МИД Украины. Заседание пройдет в формате видеоконференции, сообщает УНИАН.

В частности, МИД перезапускает работу Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ), обновив состав его членов на 80%. Новый Совет позволит вывести взаимодействие бизнеса и государства на качественно новый уровень для развития украинской экономики, защиты национальной экономической безопасности и преодоления экономических последствий коронавирусного кризиса.

"Мы превращаем Совет экспортеров и инвесторов при МИД в реально действующий орган. Он предоставит реальные инструменты для помощи украинскому бизнесу за границей, для открытия новых рынков, а также будет привлекать иностранные инвестиции. Вместе с бизнес-сообществом мы перезагрузим экономическую дипломатию Украины и выведем ее на качественно новый уровень. Это особенно важно для преодоления негативных экономических последствий пандемии коронавируса", – отметил Кулеба.

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В рамках заседания участники планируют обсудить такие темы:

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  • приоритетные задачи Совета экспортеров и инвесторов при МИД;
  • реформирование экономического направления работы МИД;
  • разработка плана действий Совета на 2020-2021 годы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что морские порты Украины, которые завершили прошлый год с рекордными показателями, в январе-марте 2020 года перевалили более 41 млн тонн грузов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро. Наша страна – в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента. Кроме Украины, главными экспортерами аграрной продукции были США (12 млрд евро) и Бразилия (11,7 млрд евро).

Пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды, прежде всего поливной, без которой не вырастить урожая на экспорт и для внутреннего потребления, становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

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бизнес экспорт МИД Дмитрий Кулеба

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