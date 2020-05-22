МИД провел собрание обновленного Совета экспортеров: что решили

Министерство иностранных дел под руководство министра Дмитрия Кулебы провело учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В состав обновленного Совета вошли представители более 100 компаний.

"Мы понимаем, что сейчас все страны и бизнес ищут возможности выхода из экономического кризиса. МИД – это не только о визах и имидже Украины за рубежом, это и о реально действующих инструментах выхода на внешние рынки. Сейчас, в кризис, это особенно важно: дать возможность увеличить торговлю украинскими товарами за рубежом. Это не касается отдельных компаний. Это касается всей экономики", – заявил Кулеба.

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Министр сказал, что главная цель Совета – дать бизнесу возможность продавать украинские товары на внешних рынках при помощи МИД.

Именно поэтому Совет экспортеров и инвесторов будет действовать на постоянной основе, а экспортеры смогут подавать предложения в отношении торгового сотрудничества, либерализации торговых режимов, открытия новых рынков сбыта.

При этом экономические отделы заграничных дипломатических учреждений Украины будут помогать украинским экспортерам в каждой конкретной стране.

А в рамках зарубежных визитов министра, МИД будет предоставлять возможность для топ-менеджеров или владельцев компаний контактов с иностранными партнерами и предложений к наполнению двусторонней повестки дня межгосударственного сотрудничества.

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"МИД понимает, что пандемия коронавируса разрушила традиционные цепочки производства и поставок, соответственно определил приоритетом включения Украины в новые маршруты производства и транспортировки товаров на как можно более выгодных условиях. В частности, перенос из других регионов мира в Украину иностранных производств, ориентированных на европейский рынок", – отмечают в министерстве.

В состав обновленного Совета экспортеров и инвесторов при МИД вошли 135 компаний.

Их работа в рамках Совета будет организована по принципу отраслевых групп в соответствии со сферой деятельности ассоциаций и компаний. В частности, планируется создать группы агро- и пищевой промышленности, машиностроения и инжиниринга, транспортных и строительных услуг, металлургии, машиностроения и судостроения, легкой промышленности, химической отрасли, IT и инновационных технологий, консалтинговых и юридических услуг.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро. Наша страна – в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента. Кроме Украины, главными экспортерами аграрной продукции были США (12 млрд евро) и Бразилия (11,7 млрд евро).

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Как оказалось, Украина продает за границу не только зерновые, овощи и фрукты. До пандемии доля продукции с добавленной стоимостью, которую наша страна поставляет на внешние рынки, значительно выросла.

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