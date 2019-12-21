МИД России нервно отреагировал на санкции против "Северного потока – 2": США скоро потребуют прекратить дышать

В Москве решение Вашингтона по санкциям назвали «ордером на экономический арест»

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

В Министерстве иностранных дел России нервно отреагировали на решение США ввести санкции против газопровода "Северный поток – 2".

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в Facebook назвала решение Вашингтона "ордером на экономический арест".

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", – написала Захарова.

Реклама

Ранее в Кабмине Германии жестко ответили на санкции США против "Северного потока – 2".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп против Путина: США вводят санкции против "Северного потока – 2"

Напомним, во вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", президент США Дональд Трамп подписал документ 20 декабря. 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей .

Сообщалось, что опрошенные "Сегодня" эксперты полагают, что относительно позднее введение санкций в США против российского проекта – продуманный и запланированный маневр. Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама