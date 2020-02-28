Мифы о приватизации: можно победить коррупцию, сменив руководство

В Украине насчитывается 3733 госпредприятия, тогда как в США – около 30. При этом более трети из украинских ГП не работают, еще треть необходимо признать банкротами и ликвидировать

Простейший способ снизить нагрузку на бюджет и наладить эффективную работу предприятий – приватизация. Но часть ГП запрещено приватизировать по закону, по другим нет политической воли, а сложившаяся ситуация с госкомпаниями создает возможности для нечестного заработка. Да и вокруг самой приватизации существует немало мифов. В серии публикаций мы рассмотрим такие мифы, начиная с популярного тезиса, что смена руководства ГП поможет победить коррупцию.

Действительно, смену руководства ГП годами применяют на практике. Каждая смена власти в Украине сопровождается назначением новых руководителей или замов, в том числе и в госпредприятиях. Но помогает ли этот подход искоренить коррупцию? Ответить на этот вопрос помогают следующие примеры.

Недавно министр развития экономики Украины Тимофей Милованов рассказал о самой крупной взятке, которую ему предлагали за время работы. Сумма взятки – 10 млн долларов. Деньги предлагали за назначение нужного человека руководителем государственного предприятия. Милованов не уточнил, о каком именно ГП идет речь. Зато министр отметил, что отказал десяткам, если не сотням подобных просьб. Отсюда напрашивается вывод, что в десятках и сотнях случаев руководство госпредприятия хотят использовать в недобросовестных целях.

Фото: pixabay.

А четыре года назад публичный демарш устроил другой министр экономики – Айварас Абромавичус. Он столкнулся с сопротивлением системы, институтом "смотрящих" и по итогу уволился.

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Сейчас давление желающих заработать за счет госпредприятий не ниже. Совсем недавно вспыхнул скандал, связанный с одним из самых лакомых кусочков госимущества — Одесским припортовым заводом.

Недавно НАБУ заявило о задержании подозреваемых при попытке дать взятку в размере 5 млн долларов главе ФГИ за назначение "нужного" человека директором Одесского припортового завода.

В Национальном антикоррупционном бюро непосредственно утверждают, что большинство коррупционных преступлений на госпредприятиях происходят с участием руководства. Среди причин коррумпированности топ-менеджеров ГП называют комплекс безнаказанности, пробелы в законодательстве, затрудняющие доказательство состава экономических преступлений, а также несовершенный процесс назначения на руководящие должности. В результате только часть дел расследуется, еще меньшая часть доходит до судов и только 17% уголовных дел открывают против руководителей, остальные – нижестоящие сотрудники, на которых "спихивают" схемы.

Большинство "схем" на госпредприятиях связаны с хищением имущества и средств, или с закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, либо наоборот – поставкой продукции через посредников по ценам, значительно ниже рыночных. В одном из отчетов НАБУ говорится, что масштаб вопроса – убытки ГП на 18 млрд грн в 2019 году.

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Результаты коррупционной деятельности руководства отдельных украинских госпредприятий оставили след в 65 странах мира, сообщают антикоррупционеры.

"Примерами уголовных производств Национального бюро, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 млн грн ГП "АМПУ", нанесение 12,87 млн долларов убытков ОАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесение 60,5 млн долларов убытков ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", - сообщалось в отчете НАБУ по итогам 2018 года.

Из последних "достижений" – ревизия на госпредприятии "Конярство Украины" обнаружила хищений на 150 млн гривень, начато расследование.

Руководство меняется – соблазны остаются. Вот и получается, что, чем больше госимущества, тем больше соблазны заработка на нем и тем выше коррупционные риски. Таким образом опыт показывает, что в украинских реалиях искоренение коррупции на госпредприятиях через смену руководства, к сожалению, – миф.

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