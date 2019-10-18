Миллер назвал условие для заключения нового контракта по транзиту газа через Украину

Фото: "Газпром"

"Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной. Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, – это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев.

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По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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Он также отметил, что переговоры с "Газпромом" могут продлиться ближайшие несколько месяцев.

Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": по ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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