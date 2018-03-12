Миллиард от Еврокомиссии: что от Украины требуют взамен

Международные организации готовы и дальше помогать нам деньгами, но ставят условия

Европейская комиссия – орган исполнительной власти Европейского Союза – готова выделить Украине макрофинансовую помощь (MFA) в размере 1 млрд евро. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, эти деньги Украина может потратить на выплату своих внешних долгов, а также на "ускоренное осуществление реформ".

Это будет уже четвертая программа макрофинансовой помощи, которую Еврокомиссия предоставляет Украине. С 2014 по 2017 год Украина получила от Еврокомиссии макрофинансовую помощь по трем программам MFA на сумму 2,8 млрд евро. "Это наибольшая сумма, которую ЕС когда-либо предоставляла третьему партнеру", – говорится на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия, как и МВФ, дает деньги только в обмен на реформы

В решении о новой программе MFA IV Еврокомиссия отмечает, что экономика Украины в 2016-2017 годах демонстрировала рост после глубокой рецессии в 2014-2015 годах, однако до сих пор остается уязвимой. "В этом контексте очень важна постоянная поддержка со стороны международных партнеров", – отмечает Еврокомиссия.

Миллиард евро от Еврокомиссии может поступить в Украину двумя траншами в виде средне- и долгосрочных кредитов под низкие проценты. Первый транш в размере 500 млн евро мы можем получить во второй половине 2018 года, а второй, такую же сумму, – в первой половине 2019 года. Максимальный срок погашения этих кредитов – 15 лет.

Решение Еврокомиссии – еще не окончательная договоренность о финансировании. Во-первых, выделение Украине денег должны утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. А во-вторых – и, наверное, в-главных, – для получения этих денег Украина должна выполнить ряд условий.

Напомним, последний, третий транш по предыдущей программе Еврокомиссии – MFA III – в размере 600 млн евро Украина не получила (как и несколько траншей по программе МВФ) из-за того, что не полностью выполнила взятые на себя обязательства. Тем не менее, 29 ноября 2017 года министр финансов Украины Александр Данилюк обратился к вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису с просьбой о новой, четвертой программе макрофинансовой помощи. И Еврокомиссия решила удовлетворить просьбу.

Однако прежде всего в новую программу будут включены те 3 пункта из 21, которые Украина не выполнила по третьей программе. А именно:

Создать эффективную автоматизированную систему проверки деклараций госслужащих. Причем эта система должна иметь прямой и автоматический доступ к государственным базам данных и реестрам. Разработать и внедрить механизм проверки данных о бенефициарных владельцах компаний. Отменить запрет на экспорт древесины.

Четвертый невыполненный пункт недавно снялся с повестки дня. Он касался создания кредитного реестра. Такой закон был принят парламентом в феврале 2018 года и 4 марта вступил в силу.

Кроме этих требований в новой программе будут и другие, о которых сейчас сообщается только в общих чертах. По заявлениям представителей Еврокомиссии, эти требования будут касаться управления государственными финансами (бюджетом) и тех секторов, от которых зависит макроэкономическая стабильность Украины.

У Украины есть шанс получить всю недостающую сумму для выплаты долгов

В 2018-2019 годах Украина должна вернуть внешних кредитов и процентов на сумму более 12 млрд долларов. В то же время валютные резервы страны остаются ниже прогнозированных Международным валютным фондом: 18,6 млрд долларов на конец января вместо 22,3 млрд запланированных.

"Пик погашения долга приходится на президентские и парламентские выборы в 2019 году. В этом контексте необходимо дальнейшее пополнение международных резервов Украины, и дополнительная макрофинансовая помощь ЕС могла бы оказаться полезной", – говорится в документах Еврокомиссии.

Потребности Украины в международной помощи на период 2018 – начало 2019 года Еврокомиссия оценивает в 4,5 млрд долларов, или 3,8 млрд евро. Такую же оценку сделал МВФ во время визита технической миссии в Украину в ноябре 2017 года.

В Еврокомиссии подсчитали, что MFA IV будет покрывать только 26,5% от общего объема дефицита финансирования. Однако в документах говорится о том, что Всемирный банк также готов выделить Украине новый Кредит на развитие на сумму 800 млн долларов. Таким образом, дефицит финансирования будет покрыт уже на 32%.

Международный валютный фонд готов продолжить сотрудничество с Украиной. 7 марта глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью изданию "Новое время" заявил, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования от Фонда.

"До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", — сказал Люнгман.

О суммах новой программы МВФ говорить еще рано, но можно предположить, что с ее помощью Украине удастся полностью покрыть потребность во внешних заимствованиях для выплаты по долгам по крайней мере в ближайшие пару лет.