Миллион новых рабочих мест: Кабмин придумал, как реализовать идею

В правительстве рассчитывают, что через пять лет ситуация на рынке труда изменится

Фото: ijeab / Freepik

За ближайшие пять лет в Украине на фоне планируемого роста экономики на 40% будет создан миллион новых рабочих мест. Об этом говорится в Программе деятельности правительства на пять лет, опубликованной на сайте Кабинета министров.

В задачах для Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которым руководит Тимофей Милованов, прописан пункт "Украинские работники имеют легальную работу и тратят меньше времени на поиск новой легальной работы".

Критериями выполнения этой задачи в Кабмине обозначили:

сокращение среднего срока поиска новой легальной работы с 3,6 до 2 месяцев;

снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости трудоспособного населения с 66% до 70%.

"Для создания рабочих мест мы будем развивать малый и средний бизнес путем предоставления дешевых кредитов. <...> Мы упростим регистрацию личных фермерских хозяйств как субъектов хозяйствования и получение необходимой разрешительной документации для ввода в оборот сельскохозяйственной продукции", – говорится в документе.

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В ведомстве уверены, что достичь этих целей также поможет изменение трудового законодательства вместо устаревшего КЗОТа. Предполагается, что в результате работодателям будет "легко создавать новые качественные рабочие места, повышать лучших работников и платить более высокие зарплаты".

"Через создание равных правил игры и предоставления стимулов для бизнеса, который создает официальные рабочие места, мы создадим условия, при которых работодателям и работникам будет более выгодно работать по законам, чем прятаться "в тени". Упрощение трудового законодательства в сфере найма сезонных работников и сверхурочной работы будет способствовать легализации найма работников, связанных с сезонными ненормированными работами", – уверены в правительстве.

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В планах также – модернизация Государственной службы занятости и ее переход на модель работы по принципам ауторса. Это значит, что к поиску работы хотят привлекать частные кадровые агенства, а для обучения соискателей пользоваться образовательными услугами от "частников".

"Мы создадим экосистему с веб-порталов, обеспечивающих профайлинг, тренировки для поиска работы, повышение профессиональных навыков, мэтчинг и сопровождение на новой работе для безработных, внутренних и внешних трудовых мигрантов с целью их привлечения на украинский рынок труда. Мы увеличим охват безработных программами трудоустройства с 19% до 90% в 2024 году", – уверены в Кабмине.

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

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