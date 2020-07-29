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Миллионы украинцев столкнулись со скрытой безработицей

29 июля, 08:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Экономисты проанализировали разные источники данных

На пике карантина, когда в Украине резко уменьшилось количество вакансий, около 3,1 млн человек, или 17% рабочей силы, находились в состоянии скрытой безработицы. Занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск. К таким выводам пришли экономисты Центра экономической стратегии (ЦЭС).

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Также согласно социологическим опросам, работу могли временно потерять до 2,8 млн украинцев, или 16% рабочей силы. А вот официальные источники свидетельствуют, что пострадавших в разы меньше. По данным Госстата, согласно расчетам ЦЭС, работу потеряли всего около 368 тысяч украинцев (2% рабочей силы).

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"Во время кризиса люди в состоянии скрытой безработицы находятся в подвешенном состоянии. Они могут быть как возвращены к полноценной работе, так и уволены в зависимости от экономической ситуации. <...> По оценкам социологов, на пике коронакризиса около 3,1 млн украинцев находились в состоянии скрытой безработицы. Это около 17% от рабочей силы, и из-за недостатков опросов это лишь верхняя граница оценки скрытой безработицы. По расчетам уровня безработицы видно, что данные социологических опросов дают значительно более высокие значения, чем данные государственной статистики. Следовательно, можно предположить, что и данные официальной статистики по "скрытой занятости" были бы ниже", - отметили аналитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

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работа трудоустройство безработица рынок труда занятость безработные

Источник: Сегодня

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