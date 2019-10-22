Милованов: Кредиты для аграриев станут дешевле

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В следующем году кредиты для аграриев станут дешевле: будут запущены две программы государственной поддержки малых фермеров.

Первая из них предполагает снижение ставок по кредитам, часть которых будет компенсировать государство, а сами аграрии будут платить около пяти-семи процентов в гривне.

Вторая форма помощи – так называемый Фонд частичного гарантирования, который выступит своеобразным страховщиком сельхозпроизводителей перед банками.

"Довольно часто человек где-то работал в тени, на кэше, на наличных. Ему нечего показать, чтобы банк дал кредит. Банки будут бояться им давать деньги. Для этого создается фонд, который гарантирует – это как страховая компания – что если этот человек, фермер, не вернет денег, то мы страхуем это и возвращаем из этого фонда", – объяснил Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

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