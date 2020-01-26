Милованов назвал 7 экономических побед Украины за последнее время

Министр экономики Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил семь последних экономических достижений нынешнего правительства, главу которого недавно сравнили с машиной.

"Кругом "зрада". Так трудно жить. Добавлю немного позитива. Фактами", – написал он в Facebook.

Он напомнил, что в Давосе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет привлекательных условий для инвесторов. Эти условия распространяются и на украинских, и на иностранных инвесторов. Те, кто вложил от 100 млн долларов, получат персонального "опекуна" от правительства.

"Они также будут иметь возможность подписать отдельное соглашение с правительством Украины, в котором будут обсуждены льготы, условия и обязательства от правительства и инвестора. Например, если нужно, правительство может построить железнодорожную станцию или гарантировать подключение к энергетической инфраструктуре", – разъяснил Милованов.

Участники приватизации предприятий от 10 млн долларов могут получить 5-летние каникулы по налогу на прибыль.

"Это означает быстрый возврат инвестиций в модернизацию от двух до пяти лет вместо десяти и двенадцати. И наконец, создан новый международный арбитраж для инвесторов для решения споров", – сообщил министр.

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Ко второму блоку достижений Милованов отнес улучшенный прогноз Всемирного банка, который осенью пересмотрел выводы относительно Украины.

"Осенью Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 году. При этом прогнозы для большинства стран не изменились или были пересмотрены в сторону уменьшения", – написал министр.

Третье достижение – утверждена на рабочем уровне программа с Международным валютным фондом.

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Крупное задание, которое выполнил Кабмин, состоит в недавнем выпуске еврооблигаций. И это четвертый успех.

"Привлекаем внешние заимствования под самые низкие проценты за всю историю независимости: позаимствовали 1,25 млрд евро под 4,375% годовых (в прошлом году было 6,75% в год). Это позволяет экономить 2 млн грн в день на обслуживание долга, поскольку средства перенаправят на социально-экономическое развитие", – отметил Милованов.

Он причислил к достижениям правительства и макроэкономическую стабильность.

"Макроэкономическая стабильность: 4,1% – инфляция (5-летний минимум), 25,3 млрд долларов – золотовалютные резервы (7-летний максимум), госдолг уменьшился до 52% – по сравнению с 80% в 2016 году; экономический рост Украины в 2019 году составил 3,6-4,2% – по сравнению со средним уровнем в 2,5% в мире. Да, по моему мнению, нужна более мягкая монетарная политика – низкая ставка и высокий курс. Но все остальное выглядит очень хорошо", – полагает министр.

Шестым достижением Милованов назвал проведение двух первых концессионных конкурсов. Напомним, победителем конкурса по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве стала компания QTerminals из Катара. Также мы писали о том, что правительство подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".

"Критическая проблема экономики Украины – очень небольшие инвестиции в развитие и отсутствие модернизации. Мы хотим, чтобы 2020 год стал годом полноценного восстановления кредитования и инвестиций. Поэтому и был создан инвестиционный пакет инициатив от президента. Но также мы должны создать возможности для малого бизнеса. В феврале стартует программа доступных кредитов для бизнеса 5-7-9. Это только первый шаг большой программы доступных кредитов. На осень планируем выйти с ипотекой под 10-12% годовых", – пообещал министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал: украинская экономика растет быстрее, чем иные во всем мире, что делает страну привлекательной для инвестиций. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" на Международном экономическом форуме в Давосе.

Президент Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда.

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