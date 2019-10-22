Милованов назвал главное требование партнеров Украины к рынку земли

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Международные партнеры ожидают, чтобы рынок земли в Украине, который планируют открыть в 2020 году, был выведен из тени. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов по итогам визита в США, где украинская делегация проводила переговоры с Международным финансовым фондом (МВФ), Всемирным банком (ВБ) и другими партнерами.

Также Милованов заверил, что ограничения на продажу земли иностранцами не повлияет на сотрудничество с МВФ или ВБ.

"Мы обсуждали в Вашингтоне вопросы рынка земли. Любая модель рынка земли <...> – это наше внутреннее дело, какой именно рынок земли мы сделаем. Главное – чтобы наш рынок был детинизирован. Это то, что наши партнеры ожидают, желают, чтобы было – детенизация рынка", – цитирует Милованова УНН.

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По его словам, сегодня в Украине де-факто есть оборот земли, но он идет через аренду. Кроме того, существуют проблемы с Геокадастром и тому подобное.

"Главное, чем интересовались эксперты – это каким образом мы обеспечим поддержку среднему и малому фермерству, каким образом мы обеспечим права собственности людей, которые сегодня владеют землей, и каким образом мы будем развивать Геокадастр. <...> Чтобы нельзя было воровать землю, когда она в залоге, или кому-то передана, или продана", – сказал министр.

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Напомним, ранее профильный комитет Верховной Рады определился с моделью рынка земли. Комитет рассмотрел 11 законопроектов об открытии рынка сельхозземель и рекомендовал к принятию проект № 2178-10. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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