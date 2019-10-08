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Милованов о земельной реформе: Цена на землю увеличится

8 октября, 12:40

По словам министра, реформа позволит людям стать богаче

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В результате проведения земельной реформы стоимость земли в Украине вырастет, и люди станут богаче. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Что предлагается в реформе о земле? Предоставить возможность владельцам земли наконец распоряжаться своей собственностью. В результате цена на землю увеличится, и люди станут богаче", – отметил министр.

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Новости "Сегодня" писали, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019.

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25 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В документе предлагается разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что это первый проект закона из пакета по земельной реформе. По его словам, еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с Кабмином в одной рабочей группе.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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