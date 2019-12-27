Милованов объяснил, почему не дал миллиард гривен фермерам

Тимофей Милованов. Архивное фото: yes-ukraine.org

Кабинет министров не может выплатить 1 млрд грн государственных дотаций украинским аграриям, для которых создали Аграрный реестр, из-за судебного иска общественной организации Всеукраинская аграрная рада (ВАР) к предыдущему правительству. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете господдержки сельского хозяйства, на 3,4 млрд грн. Но еще 1 млрд грн выплат сейчас заблокирован в судебном порядке из-за иска Всеукраинской аграрной рады к предыдущему правительству", – сказал он.

Пострадали участники двух программ: "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" – 830 млн грн, "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" – 186 млн грн.

По словам министра, средства на эти направления предусмотрены в бюджете в полном объеме, однако их выплата заблокирована иском ВАР о признании противоправными и недействительными принятых еще в феврале 2018 года постановления Кабмина об утверждении этих программ.

Милованов сообщил, что 26 декабря 2019 года Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд Украины с целью разблокировать выплаты.

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Он пообещал в 2020 году выполнить все программы поддержки аграрного сектора в полном объеме согласно утвержденному госбюджету, а также осуществить выплаты по тем программам, которые сейчас заблокированы.

"Правительство готово, деньги есть, комиссии проведены, выплаты проводились включительно до сегодня – 27 декабря, но суд остановил возможность нам провести платежки, поэтому 1 млрд грн аграрии недополучили", – сказал Милованов.

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Для обсуждения этого вопроса и последующих действий министр проведет встречу с 15 профильными аграрными ассоциациями 27 декабря.

В госбюджете на 2019 год на поддержку аграрных производителей предусмотрено 5,7 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров уменьшил сумму господдержки фермеров с 150 до 50 млн грн в одни руки. Так, согласно постановлению правительства, сумма средств, предоставляемая в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не сможет превышать 50 млн грн.

Это усложнит доступ к бюджетным деньгам крупным агропроизводителям, однако не поможет мелким фермерам, полагают эксперты.

Напомним, ранее в Украине также предлагали вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, однако инициатива застопорилась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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