Милованов объявил конкурс на главу "Укрспирта"

Министр назвал имя исполняющего обязанности руководителя на время конкурсного отбора

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя госпредприятия "Укрспирт", которое передают на приватизацию. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Объявлен конкурс на главу "Укрспирта". Временно исполняющий обязанности – Сергей Блескун", – написал Милованов на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию указа о начале конкурсного отбора.

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В документе указано, что заявки от желающих принять участие в отборе будут приниматься в течение 30 дней после публикации объявления об отборе.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн. При этом она подчеркнула, что без либерализации производства спирта продать предприятие можно будет только "по цене металлолома".

Поэтому ожидается, что до конца года Верховная Рада примет поданный президентом законопроект о демонополизации спиртовой отрасли.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как во Львове налоговик заставил предпринимателя купить у него партию фальсифицированной водки:

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