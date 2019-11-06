Милованов озвучил прогноз по средней зарплате на три года

В Минэкономики дали прогноз по средней зарплате на три года – с 2020 по 2022 годы

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

В макроэкономическом прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на 2020 год заложена средняя заработная плата на уровне 12 497 грн. Об этом написал глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Он также указал прогноз по средней зарплате на 2021 и 2022 годы – 14 187 грн и 16 047 грн соответственно.

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Новости "Сегодня" писали, что средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2019 года повысилась до 10 687 грн. По сравнению с августом показатель увеличился на 1,4%, а с сентябрем-2018 – на 18,2%.

Лидером по уровню средней зарплаты в сентябре стал Киев (15 626 грн). Самый низкий показатель зафиксирован в Черновицкой области (8338 грн).

Напомним, что Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Минэкономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

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