Милованов после визита в США: Украина на грани экономического прорыва

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов после возвращения из США пришел к выводу, что Украина на грани экономического прорыва. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", – написал он.

Он назвал четыре вопроса, которые интересуют западных инвесторов относительно Украины:

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насколько самостоятельно новое правительство принимает решения и нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты;

состоится ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов, и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда;

насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам;

одинаковые ли правила игры для всех, включая вопросы, состоится ли демонополизация и деолигархизация Украины и будут ли одинаковы правила для всех.

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы, наконец, станем успешными. Шанс такой у нас есть", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Всемирный банк улучшил экономический прогноз для Украины. По словам Милованова, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2020 года составит 3,7%.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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