Милованов рассказал, кого "убьет" доступ иностранцев к рынку земли

Владельцы земли и громады выступают за конкуренцию на рынке земли, потому что будет выше цена

Тимофей Милованов / Фото: Facebook / МИД Украины

Ограничить доступ иностранцев к рынку земли, когда он будет открыт, на практике будет невозможно. Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью изданию "Цензор".

"Сегодня иностранцы обрабатывают землю через аренду. Я не думаю, что настоящий вопрос иностранцы это или не иностранцы? Настоящий вопрос – это серые владельцы или нет? Потому что есть такие украинцы, что лучше были бы иностранцы", – сказал он.

Министр подчеркнул, что владельцы земли и громады выступают за конкуренцию на рынке земли, потому что будет выше цена.

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"Сейчас человек аренду пая может поменять условно на два мешка зерна. А так он сможет продать и будет достаточно денег, чтобы купить дом, если цена вырастет до рыночной. Аграрии приватно говорят, что в некоторых районах цена без иностранцев будет 2-3 тысячи долларов за гектар, а с иностранцами 5 – 6 тысяч. Соответственно это убьет тех украинских аграриев, которые неэффективны, которые не создают, а на самом деле воруют. Это правда. Кого-то убьет, а кто-то выживет, получит инвестиции, и станет еще более богаче. Но в любом случае громада станет богаче, будут больше налоги, инвестиции", - сказал чиновник.

Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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