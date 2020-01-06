Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллара

Фото: REUTERS/Rick Wilking

В Минэкономики ожидают укрепления курса гривни в следующем году. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", – заявил он в Facebook.

Министр пояснил, что когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет, а выигрывают потребители.

Реклама

"Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает от того, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те, кто проигрывают. Это нормально", – полагает он.

По его словам зафиксировать курс невозможно.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", – подчеркнул Милованов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что спад промышленного производства в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении – к ноябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,5% после падения на 5% в октябре.

Напомним, из-за системного характера промышленного производства в Украине Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью. В нем будет говориться о стратегии и планах действий по защите и развитию промышленности.

Высокие зарплаты и пенсии, больше рабочих мест – это лишь часть преимуществ, которые дает промышленная стратегия. План развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия, и как она повлияет на жизнь граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама