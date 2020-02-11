Милованов рассказал, сколько потратят на помощь фермерам

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Стало известно, как именно Минэкономики планирует поддерживать украинских аграриев. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату", – обозначил он направления господдержки.

Всего на государственную поддержку АПК – 2020 предусмотрено 4,2 млрд грн.

Так, на первое направление – удешевление кредитов – направят 1,2 млрд грн.

"Решаем проблему дорогих кредитных ресурсов. На что можно взять кредит? На приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства", – пояснил министр.

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Правда, будут и ограничения:

до 15 млн грн на одного субъекта в животноводстве;

до 5 млн грн – на одного субъекта на приобретение земли и другие виды кредитов;

один клиент – один уполномоченный банк;

компенсация не будет предоставляться участникам программы "Доступные кредиты 5, 7, 9%".

Второе направление предусматривает поддержку отрасли животноводства через предоставление предприятиям 1 млрд грн.

"Мы будем возмещать стоимость объектов, профинансированных за счет кредитов. По результатам ожидаем ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест, рост производства молока – на 0,5% и мяса – на 0,5%", – рассказал Милованов.

Третье направление, которое профинансирует государство на 1 млрд грн, – удешевление компенсации техники и оборудования отечественного производства.

"Выплатим то, что не смогли выплатить в 2019 году. В итоге ожидаем увеличения объемов реализации отечественной техники минимум на 15%, поступления налогов и сборов в 2020 году от участников – 2 342,3 млн грн", – спрогнозировал министр.

И добавил, что на развитие фермерства и кооперативов выделят 400 млн грн. В частности, 100 млн грн пойдут на компенсации предоставленных аграриям консультационных услуг. Еще 300 млн грн направят на финансовую поддержку сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам.

Предприятия, работающие в сфере садоводства, виноградарства и хмелеводства, получат 400 млн грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сельхозпроизводители смогут получить выплаты по программам государственной поддержки на 2020 год не раньше апреля текущего года.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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