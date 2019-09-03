Милованов потерял должность в Совете НБУ

Тимофей Милованов. Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада во вторник, 3 сентября, уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с его назначением на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующий проект постановления (№ 2004), который зарегистрировали в парламенте сегодня, поддержали 320 народных депутатов.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Милованов получил должность министра в новом Кабмине 29 августа.

На следующий день после назначения Милованов заявил, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединят для ускорения ключевых реформ в аграрном секторе и приватизации государственных предприятий.

Он также назвал дерегуляцию и диджитализацию ключевыми инструментами борьбы с коррупцией в сферах сертификации и разрешительной деятельности.

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