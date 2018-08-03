Минагропрод улучшил прогноз урожая пшеницы

При этом прогноз все равно остается ниже прошлогодних показателей

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз урожая пшеницы на 1 млн тонн – с 23 млн до 24 млн тонн.

"Сегодня мы получили оперативную информацию из регионов и на ее основе улучшаем наш текущий прогноз урожая пшеницы и его продовольственной составляющей. По результатам обмолота 74% площадей мы ожидаем урожай пшеницы на уровне 24 млн тонн, из них 13 млн тонн – продовольственной", – рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По предварительным оценкам министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45.

Напомним, еще в июне-2018 поля на юге Украины страдали от сильной засухи. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. По мнению фермеров эти трудности могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, то есть около 7-8 млн тонн этих культур.

Но, несмотря на это, в Минагропроде уверяют, что предпосылок для дефицита пшеницы нет, хотя урожай этой культуры будет ниже прошлогоднего - этот показатель составляет 26,2 млн тонн по итогам 2017 года.