Минагропрод улучшил прогноз урожая пшеницы

Сегодня, 19:56

При этом прогноз все равно остается ниже прошлогодних показателей

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз урожая пшеницы на 1 млн тонн – с 23 млн до 24 млн тонн.

"Сегодня мы получили оперативную информацию из регионов и на ее основе улучшаем наш текущий прогноз урожая пшеницы и его продовольственной составляющей. По результатам обмолота 74% площадей мы ожидаем урожай пшеницы на уровне 24 млн тонн, из них 13 млн тонн – продовольственной", – рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По предварительным оценкам министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45.

Напомним, еще в июне-2018 поля на юге Украины страдали от сильной засухи. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. По мнению фермеров эти трудности могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, то есть около 7-8 млн тонн этих культур.

Но, несмотря на это, в Минагропроде уверяют, что предпосылок для дефицита пшеницы нет, хотя урожай этой культуры будет ниже прошлогоднего - этот показатель составляет 26,2 млн тонн по итогам 2017 года.
сельское хозяйство, урожай, мартынюк, минагропрод

Вы сейчас просматриваете новость "Минагропрод улучшил прогноз урожая пшеницы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

Украинское зерно потеряло в качестве из-за сильных дождей

Сегодня, 16:35

Аграрии пережили засуху в июне и "потоп" в июле

Евросоюз

Фото из открытых источников

Аномальная жара в Европе: Еврокомиссия поможет фермерам справиться с засухой

Вчера, 19:32

Затяжная засуха в ряде стран ЕС наносит ущерб производству сельхозкультур
Загрузка...

Крым

Крым засыхает. Фото: pixabay.com

Россия признала потери от засухи в Крыму: "умерли" тысячи гектаров посевов

31 Июля, 12:37

Ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 млн рублей, отметил российский министр

Экономика

Фото: president.gov.ua

Порошенко вернул в Раду закон о таможенном "едином окне" и поддержке сельского хозяйства

27 Июля, 13:57

Президент заявил, что одобряет документ в целом, но не согласен с рядом отдельных положений принятого Радой законопроекта
Загрузка...