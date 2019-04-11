Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Минагропрод: Земельная реформа в Украине годами ждет решения

Сегодня, 16:29

Трофимцева напомнила о чувствительном для страны вопросе

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Земля не должна быть инструментом спекуляций, а только предметом ведения сельского хозяйства. Об этом заявила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

"Земельная реформа – это вопрос, который годами ждет своего решения. Позиция Минагрополитики достаточно последовательная – все решения должны быть взвешенными и поэтапным, ведь реформа земельных отношений будет иметь существенное влияние на экономику Украины", – отметила чиновница в ходе Всеукраинского земельного форума.

Читайте также

Напомним, в Украине не утихают споры о том, следует ли открывать рынок продажи сельхозземель. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.  ешение о продлении моратория является чисто политическим, ведь согласно текущей редакции Земельного кодекса, покупка-продажа с/х земли в Украине все равно не допускается до вступления в силу закона об обороте земель с/х назначения. 

Впервые запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году "на переходной период". 7 февраля 2019 года он вступил в силу.

Подробнее о запрете читайте в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег земля, реформа, земельная реформа, рынок земли, Трофимцева

Вы сейчас просматриваете новость " Минагропрод: Земельная реформа в Украине годами ждет решения". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина резко нарастила "аграрную" торговлю с Турцией

8 апреля, 12:17

Рост произошел за счет заметного увеличения украинского экспорта

Стало известно, когда в Украине заработает Экспортно-кредитное агентство

5 апреля, 06:06

По словам Трофимцевой, уже отобран руководитель ЭКА

Украина нарастила экспорт агропродукции: ТОП-10 ключевых импортеров

2 апреля, 21:26

Экспорт продукции аграрного сектора за два месяца увеличился на 24,4%

Украина покинула тройку стран-экспортеров меда

29 марта, 14:31

Поставки украинского меда на внешние рынки упали более чем на четверть

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Российская лыжница Непряева удивит вас своей красотой

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

В Украину возвращаются заграничные магазины – что откроется

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Леся Никитю похвасталась фигурой в мини-платье
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Потап высказался о Насте Каменских: «Я наигрался в эти игры»

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали