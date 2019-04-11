Минагропрод: Земельная реформа в Украине годами ждет решения

Трофимцева напомнила о чувствительном для страны вопросе

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Земля не должна быть инструментом спекуляций, а только предметом ведения сельского хозяйства. Об этом заявила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

"Земельная реформа – это вопрос, который годами ждет своего решения. Позиция Минагрополитики достаточно последовательная – все решения должны быть взвешенными и поэтапным, ведь реформа земельных отношений будет иметь существенное влияние на экономику Украины", – отметила чиновница в ходе Всеукраинского земельного форума.

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Напомним, в Украине не утихают споры о том, следует ли открывать рынок продажи сельхозземель. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. ешение о продлении моратория является чисто политическим, ведь согласно текущей редакции Земельного кодекса, покупка-продажа с/х земли в Украине все равно не допускается до вступления в силу закона об обороте земель с/х назначения.

Впервые запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году "на переходной период". 7 февраля 2019 года он вступил в силу.

Подробнее о запрете читайте в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.

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