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Бизнесменам в Украине хотят упростить жизнь: что придумали в правительстве

1 марта, 07:37

Александра Романюк

Минцифра упростила путь в предпринимательство, создав портал для малого и среднего бизнеса

Министерство цифровой трансформации (Минцифра) продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, 28 февраля министерство презентовало свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес". Его адрес – business.diia.gov.ua

"Мировая статистика говорит о том, что 80% малого бизнеса закрывается в первый год и 50% не переживают пятый год, так называемую "долину смерти". "Долина смерти" – это период, когда предприниматель сталкивается с несколькими кризисами одновременно. С кризисом масштабирования, с кризисом бизнес-модели и другими. И в такой момент предпринимателю очень тяжело собраться с силами и идти дальше", – рассказала на презентации замминистра по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

На основании различных исследований и собственных опросов Минцифра разработало документ под названием "Жизненный цикл предпринимателя". Этот "жизненный цикл" разбит на этапы, и на каждом из них определены проблемы, с которыми сталкиваются, в том числе, украинские предприниматели. Определив свое место в этом "жизненном цикле", предприниматель сможет на портале "Дія. Бизнес" найти полезную для него информацию, а также получить профессиональную консультацию.

Полезная для бизнеса информация сгруппирована по таким разделам:

  • - справочник: полезная информация из разных сфер бизнеса на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний
  • - путь предпринимателя: возможность четче определить период "жизни" своего бизнеса и сформулировать свою проблему
  • - найти идею: каталог бизнес-идей, где начинающие могут выбрать направление, воспользовавшись удобными шаблонами, и узнать полный перечень документов, необходимых для открытия конкретного бизнеса
  • - получить консультацию: проконсультироваться с помощью видеомессенджера с нужным специалистом можно будет с конца апреля. Консультации, в зависимости от вида, будут как платными, так и бесплатными
  • - сервисы и возможности: здесь перечислены все существующие онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей
  • - кейсы: раздел для вдохновения, где собраны истории успеха и решения проблем.

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Позже Минцифра обещает дополнить мобильное приложение "Дія" сервисами для предпринимателей. В частности, с помощью этого приложения можно будет зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, а также, в случае необходимости, закрыть ФЛП.

Видео: Сегодня

Одна из задач проекта – стимулировать бизнес работать по безналичному расчету.

"Среди всех предприятий, зарегистрированных в Украине, предприятия малого и среднего бизнеса составляют 99%. Поэтому мы и говорим, что это движущая сила экономики. Но если посмотреть, насколько эти предприятия готовы принимать безналичные расчеты, мы выглядим не очень на европейской карте. Только 38% предприятий проводят кэшлес-платежи, остальные работают с наличными деньгами. В Европе ситуация обратная: там 62% бизнеса принимают безналичные платежи, а по некоторым странам цифры гораздо выше", – говорит Инга Андреева, генеральный директор компании Mastercard в Украине, которая поучаствовала в создании платформы.

Весной центры поддержки для предпринимателей и хабы обещают открывать во всех регионах Украины. Первая консалтинг-зона появится в Харькове.

"В ближайшие несколько лет Минцифры сконцентрируется, в том числе, на построении экосистемы для предпринимателей", – пообещала замминистра Валерия Ионан.

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бизнес Дія Минцифра

Источник: Сегодня

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