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Минцифры сэкономило более миллиарда бюджетных средств: детали

16 января, 15:39

Министр Федоров рассказал о том, как смог сэкономить неэффективные траты из госбюджета

Фото: facebook.com/fedorov1991

Фото: facebook.com/fedorov1991

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его министерство с начала работы сэкономило около 1,4 млрд гривен из бюджета.

"За четыре месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджету Украины по меньшей мере 1,38 млрд гривен", – написал министр в Facebook.

Он акцентировал, что его министерство остановило неэффективные ИТ-закупки. В частности, помогло предотвратить покупку таких ненужных позиций:

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  • мощные серверы для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия (сэкономили 38,1 млн гривен);
  • серверы для ГП "Информационные судебные решения" (экономия 125,9 млн гривен);
  • медицинская информационная система, спроектированная под одного поставщика по крайне завышенным ценам, для ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (115,7 млн гривен экономии).

Кроме того, по словам Федорова, реформировали Госспецсвязи, уменьшили на 1 млрд гривен расходы на его содержание в 2020 году и оптимизировали закупку оборудования, что дало экономию в 102,7 млн гривен.

Вице-премьер добавил, что, кроме того, сэкономили госбюджет за счет привлечения донорских средств, партнерских ресурсов и запуска строительных услуг.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство цифровой трансформации показало признаки коррупции в строительном реестре, открыв один из самых закрытых реестров для всеобщего просмотра.

Также мы сообщали о том, что зарплата министра Федорова оказалась выше, чем у премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме оклада, глава Минцифры получил надбавку, премию и командировочные.

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бюджет реестр закупка электронные закупки цифровизация Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров

Источник: Сегодня

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