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Минцифры создало компанию для цифровизации всех админуслуг: подробности

3 февраля, 19:47

Через пять лет все госуслуги должны быть доступны украинцам в смартфоне

Смартфон

Смартфон / Фото: Pixabay

Министерство цифровой трансформации создало собственную ИТ-компанию DIIA Company. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы уже провели первый брифинг с командой PM, Team lead, iOS и Android-разработчиков. А также начали работу над амбициозными целями", – рассказали в пресс-службе.

Первая из них предполагает цифровизацию топовых административных услуг за год. А вторая – создание за пять лет единого ресурса для получения всех госуслуг в смартфоне.

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В министерстве говорят, что благодаря своей команде будут обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры – до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн.

При этом кадрами новая компания в полной мере не обеспечена – министерство продолжает набор специалистов.

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Фото: 401kcalculator.org

Напомним, в проекте госбюджета на приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыками изначально денег не предусмотрели.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство разработало и запустило мобильное приложение "Дія", которое даст широкие возможности водителям – от онлайн-страхования до уплаты штрафов.

Также Кабмин запустил пилотный проект, позволяющий украинцам использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на внутренние авиарейсы или поездки на поезде внутри страны.

Новости "Сегодня" продолжают цикл "Цифровая революция", посвященный, в частности, онлайн-сервисам в государственном секторе. О возможностях цифровизации наши корреспонденты рассказывают на примере Эстонии.

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Источник: Сегодня

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