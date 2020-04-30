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Минэкоэнерго предусматривает снижение для ТЭС, ГЭС и АЭС новым энергобалансом

30 апреля, 09:36

Документ предусматривает общий объем производства электроэнергии на уровне 143 млрд кВт ч

Вследствие нарастания кризисных явлений в энергетической системе Украины и из-за существенного падения потребления электроэнергии Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины пересмотрело Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Сообщение и документ опубликованы на сайте министерства, передает РБК-Украина.

Так, в сообщении министерства отмечается, что энергобаланс предполагает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации: атомной, гидро, тепловой. Также изменен прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии. Баланс призван обеспечить безопасный график работы атомных электростанций и энергосистемы в целом.

В частности, документ предусматривает общий объем производства электроэнергии на уровне 143 млрд кВт час. 38,8 млрд кВт ч – отведено для ТЭС, 4,8 – ГЭС, 1,5 – ГАЭС, 73,7 – АЭС, 11,4 – ВИЭ. Импорт составит 5,1 млрд кВт часов, экспорт – 7 млрд кВт ч.

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"В условиях падения спроса энергоблоки АЭС не могут работать с максимальной постоянной нагрузкой на протяжении суток. До последнего времени НЭК "Укрэнерго", которая выполняет функции диспетчеризации, была вынуждена разгружать их в ночной период, а также в выходные и праздничные дни. Эксперименты с регулярной сменой нагрузок энергоблоков АЭС являются крайне опасными", – пишет Минэкоэнерго.

Кроме того баланс призван обеспечить выполнение ремонтов энергоблоков АЭС, обеспечить энергетическую безопасность страны посредством резервирования достаточного количества маневрирующих мощностей ГЭС и ТЭС, постоянную работу угледобывающего сектора и безопасный объем роста генерации из ВИЭ.

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"Важным элементом работы энергосистемы является обеспечение достаточной балансирующей мощности. В последнее время, вследствие падения потребления, а также низкого уровня воды для ГЭС, доступный объем маневренной мощности был критически мал. Это грозило возникновением аварийных ситуаций в периоды смены суточных фаз потребления. В частности, по данным НЭК "Укрэнерго", в последние дни разрыв между вечерним пиком и ночным падением увеличился с 4 до 4,8 ГВт", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее эксперты рынка заявляли о необходимости скорейшего принятия энергобаланса из-за нарастания кризиса в балансировании энергосистемы.

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В частности, заместитель председателя ФРУТЕК, экс-советник министра энергетики Сергей Чех отмечал, что разбалансировка энергосистемы является прямой угрозой отключений электроэнергии в стране.

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энергетика ТЭС Минэнерго энергобаланс ВИЭ

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